Erkeklerden estetiğe rağbet

Van’da Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu, erkeklerden estetiktedaviye yoğun bir talebin olduğunu söyledi.

Urartu Göz olarak göz ve göz çevresi estetiğine başladıklarını hatırlatan Yazıcıoğlu, bununla ilgili gerekli cerrahi ve tıbbi müdahalelerin başarıyla yapıldığını söyledi. Butoks uygulamaları, göz kapağı estetik cerrahileri ve göz çevresinde hoş olmayan görüntüleri ortadan kaldıracak cerrahi ve tıbbi işlemlerin uzman hekimler sayesinde yapıldığını ifade eden Yazıcıoğlu, “Bununla ilgili başta bayan hastalarımız olmak üzere erkek hastalarımızdan da iki haftadır yoğun talep alıyoruz. Erkek hastalarımıza da kırışıklık, gözaltı torbaları, göz kapağı şekil bozuklukları ile ilgili estetik uygulamalarında bulunduk” dedi. Kozmetik sektörünün son zamanlarda en gelişmiş sektör olduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, “İnsanlar daha iyi, daha güzel görünmek için bu taleplerde bulunmaktalar. Biz de halkımıza bu anlamda bu hizmeti sunmaya başladık. Bu işler merdiven altı yapılacak işler değildir. Hekim dışı insanlar tarafından yapılacak işler değildir. Hem hukuken hem etik olarak yanlıştır. Televizyonlarda ya da sosyal medyada merdiven altı yapılan estetik müdahalelerin nelere sebebiyet verdiğini görüyoruz. Bunlar onarılması çok güç komplikasyonlara yol açmaktadır. Bizler hem göz hem de sertifikalı hekim olarak bay ve bayan hastalarımızın göz ve göz çevresindeki tüm sıkıntılarını çözecek alt yapıya sahibiz. Urartu Göz olarak ger zaman halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.