Milyonlarca çalışan günün birinde emekli olmanın hayalini kurar. Bu nedenle çalışanlar sık sık emekli olacağı tarihle ilgili internette aratma yapar. Peki, erkeklerde emeklilik yaşı kaç?

Sık sık merak edilir

Yaş ilerliyor olsa da emeklilik yılların yorgunluğunun unutulduğu, aile ile daha çok zaman geçirilen dönemin habercisidir. Milyonlarca çalışan günün birinde emekli olup, hayatını idame ettirecek bir gelir kazanmanın planlarını yapar. Çalışanlar kimi zaman yorgunluktan kimi zaman ise gelece dönük plan yaptıkları için sık sık emekli olacakları tarih hakkında bilgi toplamaya çalışırlar. Peki, erkeklerde emeklilik yaşı kaç?

Birçok farklı husus mevcut

Emekli olabilmek için aranan yaş, prim günü ve sigortalı olma süresi gibi şartlar kadınlar ve erkeklerde farklılık göstermektedir. Peki, erkekler için emekli yaşı kaç?

Erkeklerde emeklilik yaşı kaç?

Emeklilik yaşı kadın ve erkekte farklı olduğu gibi işe giriş tarihiyle de ilgilidir. Bir erkeğin işe ilk başladığı tarih emekli olacağı yaşı belirtir.

Sigortalılık süresinin başlangıcı tarihi 08.09. 1976'dan önce olan erkek sigortalılar;

55 yaşını ve en az 5000 prim gününü doldurmuş olmalı

55 yaşını doldurmamış olanlar ise, 25 yıl sigortalı olup yine en az 5000 gün prim ile malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirmiş olmalılar.

Sigortalılık süresinin başlangıcı tarihi 08.09.1999 günü ve sonrası olan erkek sigortalılar;

60 yaşını ve en az 7000 prim gününü doldurmuş olmalılar.

08.09.1999 yılı sonrası sigorta başlangıcı olanların sigortalılık süre şartı bulunmamaktadır. 7000 iş günü ve 60 yaş şart yeterlidir.

60 yaşını geçen, 25 yıl sigortalı olan ve en az 4500 gün prim ödeyen çalışanlar da emekli olabilirler.

Sigortalılık süresinin başlangıcı tarihi 01.05.2008 günü ve sonrası olan erkek sigortalılar;

Normal emeklilik şartları:

Sigortalılıklarını 7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo şu şekildedir;

1) 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş

2) 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş

3) 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş

4) 01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş

5) 01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş

6) 01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş

SSK'dan 5400 gün ile emeklilik şartları:

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4A bendi yani SSK kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır.

Emeklilik yaşlarının tespiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.

Diğerleri ise:

01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64 yaş

01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 yaş olarak uygulanır.

Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

E-devlet sistemine şifre ve TC kimlik numaranızla giriş yaparak emeklilik yaşınızı hesaplayabilirsiniz. Bunun için turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim linkine ulaşmanız gerekiyor.