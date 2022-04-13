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Gündem 'Erkek olan gelsin' diye mahalleliye meydan okumuştu! O Suriyeliden haber var
Gündem

'Erkek olan gelsin' diye mahalleliye meydan okumuştu! O Suriyeliden haber var

İstanbul Bağcılar’da sokakta sözlü tartışmaya girdiği mahalleliye 'erkek olan gelsin' diyen Suriye uyruklu H.H. gözaltına alındı. H.H'nin, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 12:44:00 -
'Erkek olan gelsin' diye mahalleliye meydan okumuştu! O Suriyeliden haber var

İstanbul Bağcılar’da sokakta sözlü tartışmaya girdiği mahalleliye 'erkek olan gelsin' diyen Suriye uyruklu H.H. gözaltına alındı. H.H'nin, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Nisan günü saat 17.00 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi’nde sokak ortasında sandalyede oturarak vatandaşlarla sözlü tartışmaya giren Suriye uyruklu H.H. hakkında, halk arasında kin ve düşmanlığa yol açacak şekilde hakaret içeren sözler sarf etmesi üzerine savcılık talimatıyla işlem başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Suriye uyruklu H.H'nin gözaltına alındığı, adli ve idari işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

Ne olmuştu?

İddiaya göre cadde üzerindeki bir dükkanın sahibi olan Suriyeli şahıs, yola koyduğu sandalyeye oturarak, mahalleliye laf atmaya başladı. Yolda ilerlemek isteyen bir sürücü, sandalye nedeniyle yoldan geçemeyince kornaya bastı. Şahsın yine de kalkmamasına sinirlenen sürücü, aşağı indi. Suriyeli'nin tartıştığı şoföre eşinin yanında küfür etmesi nedeniyle ortalık bir anda karışmıştı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği Suriyeli şahıs, bir süre sonra dükkandan yeniden çıkarak sandalyesini yola koymuş ardından da "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırmaya başlamıştı. 

 

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Yorumlar

Kültiğin

Türkiye de erkek çok da erkeklere yol verecek erkek gibi siyasiler yok aslanların kedilere boğdurulduğu memleket burası

Rıza Orman

Ümmet dedik ensar dedik Ama bunlar savaş magduru degil resmen iş adamları gelip vergi vermeden dükkan işletiyor Bir de bize dikleniyorlar. Geçen hepiniz arapça öğreneceksiniz dedi bana birtanesi Gidişat kötü, tek ümit REİS
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