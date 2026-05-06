Erkek öğrencilere 'sopa' cezası

Singapur’da okullarda yürürlüğe giren yeni disiplin kuralları kapsamında, erkek öğrenciler için “son çare” olarak fiziksel ceza uygulanmasının önü açıldı.

Eğitim Bakanı Desmond Lee, parlamentoda yaptığı açıklamada söz konusu uygulamanın yalnızca diğer tüm önlemlerin yetersiz kaldığı ve davranışın ciddiyeti göz önünde bulundurulduğunda devreye gireceğini belirtti.

Lee, cezanın sıkı prosedürlere bağlı olarak uygulanacağını, okul müdürünün onayı gerektiğini ve yalnızca yetkili öğretmenler tarafından gerçekleştirileceğini ifade etti.

Yetkililer, ceza kararı alınırken öğrencinin olgunluk düzeyi ve bu yöntemin öğrencinin hatasını anlamasına katkı sağlayıp sağlamayacağının değerlendirileceğini bildirdi. Cezanın ardından öğrencinin psikolojik durumu ve gelişimi de izlenecek; gerektiğinde danışmanlık desteği verilecek.

Yeni düzenleme, özellikle son bir yılda kamuoyuna yansıyan zorbalık vakalarının ardından yapılan kapsamlı bir incelemenin sonucu olarak hayata geçirildi. Uygulama, yalnızca 9-12 yaş arası üst ilkokul seviyesindeki ve daha büyük erkek öğrencileri kapsıyor.

Kadınlara yönelik dayak cezasını yasaklayan mevcut mevzuat doğrultusunda kız öğrenciler için bu yöntem uygulanmayacak. Bunun yerine uzaklaştırma, disiplin notunda düşürme ve okul içi diğer yaptırımlar devreye sokulacak.

Öte yandan, UNICEF başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar çocuklara yönelik fiziksel cezalandırmaya karşı çıkıyor. Bu kurumlar, fiziksel cezanın çocukların hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu ve uzun vadede davranış sorunlarını artırabileceğini iddia ediyor.

Singapur’da kökeni 19. yüzyıldaki İngiliz sömürge dönemine dayanan yargısal dayak cezası, hâlen 50 yaş altı erkek suçlular için uygulanıyor. Bu cezalar; soygun, dolandırıcılık veya vize ihlalleri gibi suçları kapsayabiliyor.

