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Erkek hokey takımı Avrupa şampiyonası için Alanya’ya gidiyor

EuroHockey Club Challenge IV 2018 Men Avrupa Şampiyonu Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı EuroHockey Club Challenge III 2019 Men’e Alanya’da ev sahipliği yapacak.

04 Haziran 2019 Salı 11:13
Erkek hokey takımı Avrupa şampiyonası için Alanya’ya gidiyor

EuroHockey Club Challenge IV 2018 Men Avrupa Şampiyonu Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı EuroHockey Club Challenge III 2019 Men’e Alanya’da ev sahipliği yapacak. THF Başkanı Sadık Karakan ve Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan’ın da Alanya’da şampiyonayı yakından takip edeceği açıklandı.


EuroHockey Club Challenge III 2019 Men’e katılacak olan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey takımı 5 Haziran tarihinde kara yoluyla Alanya’ya hareket edecek. Takımın maçlara hazır olduğunu ifade eden Baş antrenör Yusuf Kasım ve antrenör Mustafa Karalar sahaya kazanmak ve kupayı olmak için çıkacaklarını ifade ettiler.


Efsane takımın ünlü hocaları Yusuf Kasım ve Mustafa Karalar maç öncesi yaptıkları değerlendirmede, “Sporcularımıza inanıyor ve güveniyoruz. 2018 yılında Avrupa Şampiyonluğunu kazanan takımımız bu şampiyonaya da iyi hazırlandı. EuroHockey Club Challenge III 2019 Men’de rakiplerimiz Bulgaristan, Danimarka, Macaristan, Ukrayna, Slovenya ve Norveç’in temsilcileri. Avrupa’nın bilinen ve güçlü takımlarıyla geçen yıl da karşılaşmış ve bütün maçları kazanarak şampiyon olarak Türkiye’ye dönmüştük. Bu yıl Gaziantep Polisgücü şampiyonanın ev sahibi. Güzel bir kamp süreci geçirdik ve sporcularımızla kazanmak için sahaya çıkacağız. Takımımız 5 Haziran tarihinde kara yoluyla Alanya’ya hareket edecek ve son çalışmalarını burada yapacak” dediler.


“Şampiyonluk yolunda ki en büyük destekçimiz Başkan Mehmet Kaplan”


Son antrenmanda oyunculara ve teknik heyete Avrupa Şampiyonası ile ilgili çeşitli taktikler veren ve rekiplerle ilgili bilgiler aktaran baş antrenör Yusuf Kasım Gaziantep Polisgücü’nün Türkiye’de model bir takım haline geldiği ve Avrupa’nın bilinirliliği en yüksek takımları arasında yer aldığını ifade ederek en büyük desteği kulüp Başkanı Mehmet Kaplan’dan aldıklarını ifade ederek, “Takımlarımız son yıllarda Avrupa’da adından en çok söz ettiren ve katıldığı şampiyonalardan başarıyla dönen bilinirliliği en yüksek takım haline geldi. Bizlere her türlü desteği sağlayan ve sürekli yanımızda yer alan Kulüp Başkanımız Sayın Mehmet Kaplan ve yönetim kuruluna şansım ve sporcularımızın adına teşekkür ediyorum. Bu şampiyonaya kazanmak ve şampiyonluk kupalarını getirmek için gideceğiz” ifadelerini kullandı.


Efsane takımın kadrosu açıklandı


EuroHockey Club Challenge III 2019 Men’de Türkiye’yi temsil edecek olan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımını şampiyonaya Baş antrenör Yusuf Kasım ve antrenör Mustafa Karalar hazırladı. Efsane takımda takım kaptanlığını Yusuf Yaşar üstlenirken Polisgücü kalesini Mustafa Doğan Öğretici ve Samet Ceylan koruyacak. TakımdaNuman Poyraz, Ahmet Çeker, Muhammet Oran, Akif Çetiner, Celal Aydın, Alı Özkılıç, Furkan Özkılıç, Reza Norutzadeh, Reza Baranebadıfar, Yagup Bahramı, Ümit Çırnazoğlu, Mustafa Öztürk, Emin Akalın, Talha Köroğluları ve İbrahim Kurt görev alıyor.


Polisgücü’nün rakipleri güçlü ama onlar kazanmak için gidiyor


Gaziantep’in ev sahipliğinde Alanya’da gerçekleştirilecek olan EuroHockey Club Challenge III 2019 Men Avrupa Şampiyonasında Gaziantep Polisgücü erkek hokey takımı Bulgaristan’ın FHC Akademik Plus Sofia Kulübü, Danimarka’nın Copenhagen HC Kulübü, Macaristan’ın Soroksri - Olcote HC Kulübü, Ukrayna’nın HC PK-Start Zytomyrskyiv Region Kulübü, Slovenya’nın HK Triglav Predanovci Kulübü ve Norveç’in Furuset Landhockeyklubb kulüpleriyle mücadele edecek. Polisgücü Kafilesi 5 Haziran 2019 tarihinde kara yoluyla Alanya’ya hareket edecek. Kulüp başkanı Mehmet Kaplan’ın da kafilede yer alacağı açıklandı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 11:13
  1. doğa

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