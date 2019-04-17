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Seçim 2019 Sayfası

Erkanlı Holding’e yeni genel müdür

Erkanlı Holding’in genel müdürlük koltuğuna Evrim Karayel geçti.

17 Nisan 2019 Çarşamba 14:59
Erkanlı Holding’e yeni genel müdür

Erkanlı Holding’in genel müdürlük koltuğuna Evrim Karayel geçti.



Univa Yatırım Amaçlı Öğrenci Evi Projeleri ile Türkiye’de gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralayan Erkanlı Holding’in genel müdürlük koltuğuna sektörün deneyimli ismi Evrim Karayel geçti. Holdingden yapılan bilgilendirmeye göre; gayrimenkul sektöründe uzun yıllardır üst düzey yöneticilik ve genel müdürlük görevlerini yürüten Evrim Karayel, Erkanlı Holding’deki yeni görevine başladı.



Evrim Karayel kimdir?


Evrim Karayel, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde İnşaat Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Ardından İstanbul Maltepe Üniversitesi İşletme ve Finans Bölümü’nde MBA Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Karayel, İstanbul Maltepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Yatırımlar Yönetimi alanında ise doktora eğitimine devam ediyor.



Evrim Karayel, kariyerine ise 1997 yılında başladı ve günümüze kadar uluslararası yatırımlar, gayrimenkul geliştirme ve uluslararası müteahhitlik sektörü içerisinde yatırım yönetimi, proje yönetimi, yatırım geliştirme alanlarında çalışmalarını yürüttü. Türkiye’de geliştirdiği ödüllü projelerin yanı sıra Karayel yurtdışında da birçok projelerde önemli başarılara imza attı. Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğundaki birçok farklı ülkede taahhüt projelerinin yönetiminde üst düzey yönetici olarak görev aldı. Asya Kıtasında otel yatırımlarının geliştirilmesi ve yatırımların yönetiminde görev alarak büyük ticari başarıların elde edilmesinde pay sahibi oldu. Gayrimenkul İçin Strateji Platformu Derneği (GİSP), Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Derneği (KENTDER), Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) gibi derneklerde kurucu ve yönetim kurulu üyesi de olan Evrim Karayel, İngilizce ve Rusça biliyor.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 14:59
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