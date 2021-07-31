Erkan: Vakit kaybetmeden harekete geçin

Üniversite’nin 1992 mezunları arasında yer alan ve törenin ana konuşmacısı olan Murat Erkan, mezun olduğu okul tarafından böylesine anlamlı bir günde davet edilmekten son derece mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Tarihin belli dönemlerinde ve sadece o nesillerin tanık olduğu büyük değişim anları yer alıyor. Sizler de bugün hayatınızda yeni bir döneme başlıyorsunuz, öte yandan dünyamız da yenileniyor ve dönüşüyor. Hala yaşadığımız pandemi birçok açıdan hayatlarımızı, ekonomilerimizi, iş yapış şekillerimizi kökten değiştirdi. Bu sürece bilimin, teknolojinin ve dijitalin imkanları sayesinde hazırlıklıydık. Ancak pandemi harekete geçmemizi daha da hızlandırdı ve bu dönüşüme imkan sağladı.” Değişim hızının öngörülemeyeceğini aktaran Murat Erkan, “Bu tür değişim süreçlerine öncesinde hazır olmamız hayati bir önem taşıyor. Çünkü günümüzde dijitalleşmenin ve dijital platformların dönüştürücülüğünde, bilgi ve her türlü veri akışı anında herkese ulaşabiliyor, bu sayede karşılıklı öğrenme de çok daha kolay ve mümkün oluyor. Sizlerin de değişimin hızını yakalayıp bu dönüşüme hazır olabilmeniz için dijitali kullanma çeşitliliğiniz ve yaratıcılığınız kritik önem taşıyor” diye konuştu.