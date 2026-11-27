Avrupa, kış aylarının başında yeniden enerji tedariki endişesiyle karşı karşıya kaldı.

Körfez bölgesindeki LNG sevkiyatlarında yaşanan aksamalar, düşen hava sıcaklıkları ve rüzgar enerjisi üretimindeki zayıflama, doğalgaz fiyatlarını yukarı çekti.

Avrupa doğalgaz piyasasında fiyatlar megavatsaat başına 88 avronun üzerine çıktı.

SOĞUK HAVA 10 ARALIK'A KADAR SÜREBİLİR

Başta Almanya ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere kıtanın büyük bölümünde önümüzdeki hafta sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Soğuk hava dalgasının 10 Aralık'a kadar etkisini sürdürebileceği tahmin edilirken, ısınma amacıyla tüketilen doğalgaz miktarının artması bekleniyor.

Rüzgar enerjisi üretiminin düşük seyretmesi de elektrik üretiminde doğalgaza yönelik talebi artırıyor.

DOĞALGAZ DEPOLARINDA KRİTİK TABLO

Avrupa Birliği ülkelerindeki doğalgaz depolarının doluluk oranının yüzde 68'in altına gerilemesi, kış öncesinde endişeleri artırdı.

Son beş yılın aynı dönemindeki ortalama doluluk oranının yüzde 86 olduğu dikkate alındığında, Avrupa'nın artan enerji tüketimini karşılamak için önceki yıllara göre daha sınırlı rezervlere sahip olduğu görülüyor.

KATAR'DAN AVRUPA'YI ENDİŞELENDİREN KARAR

Hürmüz Boğazı çevresinde artan tanker saldırıları, Körfez ülkelerinden gerçekleştirilen LNG sevkiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Sevkiyatlarda yaşanan aksamalar nedeniyle Katar, bazı LNG kargolarına ilişkin mücbir sebep uygulamasını en az aralık ayının sonuna kadar uzattı.

Söz konusu gelişme, Avrupa'nın kış dönemindeki enerji tedarikine ilişkin belirsizlikleri artırdı.

GÖZLER NORVEÇ'E ÇEVRİLDİ

Avrupa enerji piyasalarında şimdi gözler kıtanın önemli doğalgaz tedarikçilerinden Norveç'e çevrildi.

Son dönemde yaşanan kesintilerin ve bakım çalışmalarının ardından Norveç'ten sağlanan doğalgaz akışının yeniden güçlenip güçlenmeyeceği yakından takip ediliyor.

Soğuk havanın uzaması ve LNG sevkiyatlarındaki aksamaların devam etmesi halinde Avrupa doğalgaz piyasasındaki fiyat baskısının sürmesi bekleniyor.