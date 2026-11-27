Nefes gazetesi yazarı Merve Şişman, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 25 günlük piyano festivali organizasyonu için 22 milyon TL'lik sözleşme imzaladığını yazdı.

Gazetenin haberinde özellikle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in 19 Kasım'da CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılmasına vurgu yapılması dikkat çekti.

İHALE CHP'DEYKEN YAPILMIŞ

Nefes'in kendi haberinde yer verdiği tarihler ise dikkat çekici.

26. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin organizasyon ihalesi, Büşra Özdemir'in henüz CHP'de bulunduğu 13 Kasım tarihinde gerçekleştirildi.

İhaleyi belediyenin iştiraki ANSET kazanırken, 22 milyon TL'lik sözleşme Özdemir'in AK Parti'ye katılmasından altı gün sonra, 25 Kasım'da imzalandı.

Yaklaşık maliyeti 26 milyon 175 bin 862 TL olarak belirlenen ihalede teklif veren tek şirketin belediye iştiraki olması da açıklama bekleyen hususlar arasında bulunuyor.

AK PARTİ'YE GEÇTİ DİYE ELEŞTİRMEKTEN VAZGEÇECEK DEĞİLİZ

Vatandaşın parasının hangi amaçla, nereye ve ne kadar harcandığını sorgulamak gazetecinin görevidir.

Belediye başkanının yakasında hangi partinin rozeti bulunduğu, yapılan harcamanın sorgulanmasına engel teşkil etmemelidir.

CHP'li belediyelerin milyonlarca liralık konser ve festival harcamalarını nasıl eleştiriyorsak, AK Partili belediyelerin benzer harcamalarını da eleştiririz.

25 günlük bir piyano festivali için 22 milyon TL harcanmasının gerekliliğini de sorguluyoruz.

PEKİ SİZ AYNI HASSASİYETİ GÖSTERİYOR MUSUNUZ NEFES?

Şimdi Nefes gazetesine soruyoruz:

Büşra Özdemir CHP'den ayrılmasaydı, 22 milyon TL'lik bu piyano festivali ihalesini yine aynı şekilde haber yapacak mıydınız?

İhalenin gerçekleştirildiği tarihte Özdemir'in CHP'li olmasına rağmen, haberin manşetinde AK Parti'ye geçişinin öne çıkarılmasının sebebi nedir?

Eleştiriniz 22 milyon TL'lik festival harcamasına mı, yoksa Özdemir'in parti değiştirmesine mi?

BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN ROZET DEĞİL, MİLLETİN PARASI

Kamu kaynaklarının kullanımı konusunda ölçümüz, harcamayı yapan kişinin siyasi kimliği değil, yapılan harcamanın kamu yararına olup olmadığıdır.

Antalya Büyükşehir Belediyesi de söz konusu ihalenin ayrıntılarını kamuoyuna açıklamalı, 22 milyon TL'lik organizasyon bedelinin hangi hizmetleri kapsadığını ortaya koymalıdır.

Gazetecilik, eleştirilecek kişinin parti değiştirmesini beklemek değil, gerektiğinde herkese aynı soruları sorabilmektir.