Camiye bomba tehdidiyle korku saldı: 15 yaşındaki şüpheli gözaltında
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Aydın'da cami duvarına yazılan bomba tehdidi paniğe neden oldu! Üstelik yazıda patlamanın gerçekleşeceği saat ve tarih de belirtildi. Polis ekipleri şüpheliyi araştırırken camiye gelen iki çocuktan 15 yaşındaki Ş.M., yazıyı kendisinin yazdığını ve bunu şaka amacıyla yaptığını söyledi. Gözaltına alınan çocuk, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi!
Efeler ilçesinde cami duvarına 'bomba tehditli' ifadeler yazan 15 yaşındaki Ş.M. gözaltına alındı. Yazıyı 'şaka' amaçlı kendisinin yazdığını itiraf eden şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Aysın'ın Efeler ilçesindeki Tekstil Fabrikası Camisi'nin duvarına, dün tehdit içerikli yazı yazıldı.
Caminin içerisindeki ayakkabılığın üzerindeki duvarda 'Buraya bak, tehdit değil haber. Saat: 03.30 gece, 2026/11/30. Burada patlayacak' ifadelerin yer aldığı yazıyı gören görevliler, durumu polise bildirdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine camiye gelen polis ekipleri, inceleme başlattı.
Yazıyı kimin yazdığını belirlemek için çalışma yürüten polisin incelemesi sırasında, bisikletli iki çocuk camiye geldi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bir süre ekiplerin çalışmasını izleyen çocuklardan Ş.M., duvardaki yazıları kendisinin 'şaka' amacıyla yazdığını söyledi.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Ş.M., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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