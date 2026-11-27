ABD'nin Güney Kore'deki askeri birliklerine yönelik yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında alınan karar kamuoyuna duyuruldu.

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansının aktardığına göre ABD Kore Kuvvetleri, Pyeongtaek kentindeki Camp Humphreys askeri üssünde görev yapan 17'nci Süvari Alayına bağlı 5'inci Hava Süvari Filosu'nun faaliyetlerinin sona erdiğini açıkladı.

ABD'DEN TAAHHÜT AÇIKLAMASI

USFK tarafından yapılan açıklamada, alınan kararın ABD'nin Güney Kore'deki askeri görevlerini ve ülkenin savunulmasına yönelik taahhütlerini değiştirmeyeceği vurgulandı.

Bir USFK yetkilisi ise söz konusu düzenlemenin askeri kabiliyetleri ve hazırlık seviyesini güçlendirmeyi amaçlayan modernizasyon çalışmalarının bir parçası olduğunu belirtti.

SEUL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Güney Kore Savunma Bakanlığı da ABD'nin askeri yapılanmasına ilişkin gelişmeler hakkında açıklamada bulundu.

Bakanlık, Washington ile yakın istişare ve koordinasyonun sürdürüleceğini, iki ülkenin ortak savunma duruşunun korunacağını kaydetti.

2022 YILINDA FAALİYETE GEÇMİŞTİ

Güney Kore'deki Amerikan kuvvetlerinin operasyonel hazırlık seviyesini artırmak amacıyla oluşturulan 5'inci Hava Süvari Filosu, 2022 yılında göreve başlamıştı.

ABD Kongre Araştırma Servisinin ocak ayında yayımladığı raporda, keşif görevleri yürüten filonun faaliyetlerinin 15 Aralık 2025 itibarıyla sona erdiği belirtilmişti.

Daha önce birliğin geleceğine ilişkin herhangi bir karar alınmadığını açıklayan Pentagon'un ardından USFK, filonun faaliyetlerine son verildiğini resmen doğrulamış oldu.