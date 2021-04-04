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Gündem Erkan Tan: Emekli paşalar ile bunu yapıyorlar
Gündem

Erkan Tan: Emekli paşalar ile bunu yapıyorlar

A Haber spikerlerinden Erkan Tan, 104 emekli amiralin yayınladığı darbe bildirisine sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 15:02:00 -
Erkan Tan: Emekli paşalar ile bunu yapıyorlar

104 emekli amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi üzerinden milli iradeyi hedef alın bildiri yayımladı.

"Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" ifadelerine yer verilen bildiride, darbe iması dikkat çekti.

 

A Haber spikerlerinden Erkan Tan, darbe bildirisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Tabiatı ile kuduruyorlar. Düşmanlıklarının nedeni şu; Batı'ya tapan, köle olan, İslam'a adeta düşman bir Türkiye istiyorlar. Montrö anlaşması değişmesin isteyenler Batı'dır. Batı, emekli paşalar ile bizi tehdit etmiştir... Siyasete malzeme verip içimizi karıştırmak istemiştir" dedi.

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Yorumlar

HAKKI ARIN

Batı değil İran Rusya Çin bizim dostumuz. Kendi kendimize yeten bir ülkeyiz aslında. Hepsine rest çekmeliyiz. İstediğimizi yaparız kimse karışamaz bize
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ahmet kalanoglu

pasa unvanına yakışmayan kalıbınızın adamı olmayan 104 ad zavallı belkıde para alıpta kalkışma yapan zavallılar artık o eskı Turkıye yok mavı gırıp kırmızı cıkıyor haddınızı bılın adam olun eskıden pkk yı görup askere gerı dönün dıyenler akıllı olun
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