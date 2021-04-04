Erkan Tan: Emekli paşalar ile bunu yapıyorlar

104 emekli amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi üzerinden milli iradeyi hedef alın bildiri yayımladı.

"Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" ifadelerine yer verilen bildiride, darbe iması dikkat çekti.

A Haber spikerlerinden Erkan Tan, darbe bildirisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Tabiatı ile kuduruyorlar. Düşmanlıklarının nedeni şu; Batı'ya tapan, köle olan, İslam'a adeta düşman bir Türkiye istiyorlar. Montrö anlaşması değişmesin isteyenler Batı'dır. Batı, emekli paşalar ile bizi tehdit etmiştir... Siyasete malzeme verip içimizi karıştırmak istemiştir" dedi.