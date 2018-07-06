Erkan Tan: Dermirtaş'a ver mazbatayı ver!

Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiğine ilişkin "24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 13. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir" yazılı mazbatayı onayladı. Hafta içi her gün A Haber'de "Sabah Ajansı" ile ekrana gelen Erkan Tan, şu an Edirne'de terör örgütü soruşturması kapmasında tutuklu olarak yargılanan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Erdoğan'ı kastederek 'seni başkan yaptırmayacağız' dediği sözleri hatırlattı. Tan, Demirtaş'a Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk "Devlet Başkanı" olduğunu ifade ederek "Bu mazbatadan bir tane de terörist sevici Selahattin Demirtaş'a da vermek lazım. Demirtaş ve onun gibi düşünenler al sana mazbata!.." dedi.