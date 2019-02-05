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Erkan Sözeri'den "kaos yok" açıklaması

- Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri: "Ne oyuncu ne yönetim ne de teknik kadroda kaos ya da kopukluk var"- "4. yenilgi sonrası için planımız yok. Üst üste 4. yenilgi gibi bir durum öngörmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Öngörümüz, Osmanlıspor maçıyla çıkışa başlayacağımız"- "Oyuncumu mücadele etmez, umursamaz tavırda görsem bunu kendime algılarım ve yönetimle konuşurum"- "Büyük emekler sarf ederek 7 ay, oyuncularımızla yönetimle beraber bu takımı ayağa kaldırdık, buralara getirdik. Buradan da vazgeçmeye asla niyetimiz yok"

05 Şubat 2019 Salı 11:21
Erkan Sözeri'den "kaos yok" açıklaması


ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Spor Toto 1. Lig'in 2. yarısına arka arkaya aldığı 3 mağlubiyetle başlayan ve 16 haftadır oturduğu liderlik koltuğunu Denizlispor'a kaptıran Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, kırmızı-siyahlı takımın oyuncu, yönetim ve teknik kadrosunda kaos ya da kopukluğun olmadığını söyledi.

Erkan Sözeri, ilk yarıda topladığı 41 puan sonrası "kesin şampiyon" yorumları yapılan ancak üst üste aldığı yenilgiler nedeniyle zirve mücadelesi verdiği ekiplerle arasındaki puan farkını "eriterek" ikinci sıraya gerileyen Gençlerbirliği'nin son durumu, 7 maçlık galibiyet serisi sonrası 38 puanla üçüncü basamağa yükselen Osmanlıspor ile yapacakları karşılaşma ve şampiyonluk hedefine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Gençlerbirliği'ne ne oldu?" sorusunu "Sadece şu oldu, gittiğin zaman golleri atamadın, geldikleri zaman golleri yedin." şeklinde yanıtlayan Sözeri, "Gençlerbirliği'nin ne oyuncu ne yönetim ne de teknik kadrosunda kaos ya da kopukluk var. Bunu çok net söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-siyahlı futbolcuların gereken mücadeleyi ortaya koyduğunu vurgulayan Sözeri, şöyle devam etti:

"Ben oyuncumu, örneğin Eskişehirspor maçında, mücadele etmez, umursamaz bir tavırda görsem bunu kendime algılarım ve yönetimle konuşurum. Ancak ben oyuncumun terinin her zerresini o sahaya döktüğünü gördüm. Zaten maçtan sonra da oyuncularım, 'Buraya nasıl birlikte geldiysek bu kaostan da beraber çıkacağız' dedi. O bizim için çok önemliydi. Dolayısıyla 4. yenilgi sonrası için planımız yok. Üst üste 4. yenilgi gibi bir durum öngörmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Futbolda var mı var ama açıkçası şu anda öyle varsayımlar üzerine konuşmak da istemiyorum. Bizim öngörümüz, Osmanlıspor maçıyla çıkışa başlayacağımız, çünkü zamanı geldi."


- "7 puanlık fark" hesabı


Gençlerbirliği'nin kaliteli takım olduğunu ancak bu özelliğini sahaya daha fazla yansıtması gerektiğini belirten Sözeri, "2 maçı kaybedince Eskişehirspor maçını panik yaparak oynadık. Panik yapmadan, soğukkanlı, kenetlenerek, camia, oyuncu grubu, personelden tutun da yönetime kadar bir bütün olarak çıkacağız buradan. Birlikte bunun altından kalkacağız ve bu takımı şampiyon yapacağız." dedi.

Kesinlikle panik yapmayacaklarını vurgulayan Sözeri, "Futbolcularla konuştum sadece büyük avantajımız vardı onu kaybettik. Osmanlıspor trend yakaladı. Son 7 maçı kazandılar. 21 puan, iyi atak yaptılar ve çok geriden geldiler. Bu maçı kazanarak rakibimizle aramızdaki farkı 6 puana çıkaracağız. İkili averajı da 1 puan sayarsanız fark 7 puan olacak." yorumunu yaptı.


- "Takımı ayağa kaldırdık"


Kırmızı-siyahlı takım ve camianın sezon başında moralinin çok bozuk olduğuna dikkati çeken Sözeri, "Büyük emekler sarf ederek 7 ay, oyuncularımızla yönetimle beraber bu takımı ayağa kaldırdık, buralara getirdik. Buradan da vazgeçmeye asla niyetimiz yok." dedi.

Futbol takımlarının böyle süreçler yaşayabileceğini anlatan Sözeri, "Olmasa iyi ama bunlar futbolda olabilecek şeyler. Sadece bunları güzel bir şeklide, panik yapmadan geçmek önemli. İşte büyük takımlar böyle büyük takım oluyor. Yüzyıllık takımlar böyle oluyor. Gençlerbirliği de 2023 senesinde yüzyıllık takım olacak. Ona da yakışan bu atmosferden, ismi kaossa, bu kaostan, bu moral bozukluğundan birlik olarak çıkmak." değerlendirmesinde bulundu.

Kötü seri sonrası çok sayıda destek mesajı aldığını aktaran Sözeri, "Güzel şeyler yapmışız ki destek vermeye devam ediyorlar. Bu bizim için çok güzel, sorumluluğumuzu biraz daha artırıyor." şeklinde konuştu.

- "Sistemsel olarak da kendimizi sorguluyoruz"


Erkan Sözeri, yenilgi serisinin ardından takımda rotasyona gidilmesinin normal karşılanması gerektiğini dile getirdi.

"Sistemsel olarak da kendimizi sorguluyoruz." diyen Sözeri, "11 maçta 2 gol yiyen takım son 3 maçta 8 gol yedi, bunu da sorguluyoruz. Sistemimizde bir değişiklik yok ama oyuncu profilimizi değiştirebiliriz." ifadesini kullandı.

Kadroda rotasyon yapmayı planladıkları bilgisini veren Erkan Sözeri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü haftalardır formsuz 3-4 oyuncumuz var. Onları devamlı oynatarak kazanmak olmaz bazen de dinlendirerek onları kazanabilirsiniz. Büyük ihtimalle bu hafta yapacağız. Gerideki oyuncularımız da görev bekliyor. 3 maç yenilen takımda birkaç oyuncunun değişmesi de normaldir."


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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 11:21
  1. Erkan Sözeri
  2. Gençlerbirliği
  3. Kaos yok
  4. Osmanlıspor
  5. Spor Toto 1. Lig

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