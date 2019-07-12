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Erkan Sözeri: “Zirveye ve hedefe oynayacağımızdan herkes emin olsun”

Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, hedeflerinin zirveye oynamak olduğunu söyledi.

12 Temmuz 2019 Cuma 09:43
Erkan Sözeri: “Zirveye ve hedefe oynayacağımızdan herkes emin olsun”

Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, hedeflerinin zirveye oynamak olduğunu söyledi. Sözeri, ayrıca takıma 2 veya 3 transfer daha yapacaklarını ifade etti.


Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, çalışmalarına sabah yaptığı idmanla devam etti. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalışan yeşil- beyazlı ekibin antrenmanı yaklaşık 2 saat sürdü. İdmanın ilk bölümü koşu ve ısınmayla başlarken, antrenmanın son bölümünde ise ayak tenisi oynandı.


2019-2020 sezonundaki hedefleri hakkında İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Erkan Sözeri, “Çalışmalarımız iyi gidiyor. Erzurum yaz kampları için hakikaten çağ atlamış. Güzel bir tesisteyiz. Bu konuda spor turizmi açısında iyi yerdeyiz. Rakım yüksek, bizim için çok iyi. Oyuncularımız şikayet etmeden çalışıyor. Lige iyi girmek istiyoruz. Bu sezon öncesi kamplar çok önemli, hem sakatlık yaşatmıyor, hem performans anlamında bize iyi geliyor. Yaptığımız transferler taraftarları heyecanlandırdı. Kampa bütün takımı hazırlamaya çalıştım. Aldığımız futbolcuları iyi tanıyoruz, bize ne katacaklarını iyi biliyoruz. Tabii ki futbol bu, şampiyonluk garanti değildir. Ama zirveye ve hedefe oynayacağımızdan herkes emin olsun. Sadece bizle olmaz, taraflar, camia bütün olması lazım. Başkanımız türlü fedakarlıklarla bu takımı kurdu. Sağ olsun her dediğimizi yaptı. Taraftarlarımızdan ricam bizi yalnız bırakmasınlar” dedi.


Takıma 2 veya 3 transfer daha yapacaklarını da belirten Sözeri, “Bugün 2 transferimiz Bekir ve Ahmet İlhan gelecek. İki transfer daha hedefliyoruz, sonra transferi kapatacağız. İsim vermek istemiyorum, başka takımlar devreye giriyor sonra insanların beklentisini karşılayamıyoruz. Hedefimiz 2 yada 3 transfer daha yapıp transfer dönemi kapatmak” şeklinde konuştu.



Çürüksu: "Süper Lig hasretine son vermek istiyoruz"


Takımın yeni transferlerinden deneyimli stoper Numan Çürüksu ise Giresunspor’un Süper Lig hasretine son vermek istediklerini ifade ederek, “Güzel bir çalışma dönemindeyiz. Transferim hem Giresunspor’a, hem bana hayırlı olsun. Takımın uzun süreli bir Süper Lig hasreti var, onu bu yıl gidermek istiyoruz. Takım olarak iyi çalışıyoruz.Takımdaşlığımız güzel olmaya başladı. Hedefimiz belli ama erkenden söylemek istemiyoruz, inşallah da sonuca ulaşacağız. Erkan hocayla aramız iyi, oyuncularla diyaloğu çok iyi. Güzel bir ortamda bu işi sürdüreceğiz. Rakımdan dolayı Erzurum’da ilk günler bir nefes problemi yaşadık ama şu anda iyi durumdayız” açıklamalarında bulundu.


Karadeniz ekibi, Erzurum kampına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 09:43
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