Erkan Sözeri: “Çalıştığımız yerden gol yedik”

Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 2-2 eşitlikle biten Hatayspor maçının ardından değerlendirmede bulundu.

Hatayspor’u iyi analiz ettiklerini ama yine de çalıştıkları yerden gol yediklerini kaydeden Sözeri, “Rakibimizi iyi analiz ettik hafta boyunca. Rakibimiz geçen sene final oynayan ve oturmuş kadroya sahip bir takım. Özellikle kenar oyuncuları hücuma iyi çıkıyordu. Biz de bu doğrultuda hafta içerisinde taktik stratejisi hazırladık. Tabi ki her planınız saati saatine dakikası dakikasına uymuyor. Bugün savaştık. Del Valla’yi bu strateji doğrultusundaforvet arkası oynattık. Sağ kanatta Landel’i sol kanatta Ahmet İlhan’ı oynattık. Planımız ilk yarı tıkır tıkır işledi. Rakibimizin kornerlerde, faullerdeki geri dönüşlerde tehlikeli çıkışları vardı. Nitekim öyle de oldu. Çalıştığımız yerden gol yedik” dedi.

“Kırılgan bir takımız” diyen Sözeri, şöyle devam etti:

“1-1 olduktan sonra kırılganlaştık. Golü yedikten sonraki 20 dakikayı iyi analiz etmemiz lazım. Son dakika golü de olsa bir puanı aldık. Hiç yoktan iyidir. İlk yarıdaki mücadele Giresun’a yakıştı. İnşallah bunu doksan dakikaya yayacağız.”