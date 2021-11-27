Erkan Petekkaya itiraf etti: Dolandırıldım

Oyuncu Erkan Petekkaya, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, 2.5 yıl önce dolandırıldığını söyledi.

Oyunculuğun yanı sıra ticaretle de ilgilenen Erkan Petekkaya, restoranı olduğu süreçte yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Bir restoranım vardı, 2.5 yıl evvel sattım ama hâlâ paramı alamadım. Ben saf adamımdır, insanlara inanırım ve resmen dolandırıldım. Bildiğiniz profesyonel dolandırıcılara denk geldim. Sağlık olsun! Bu işin mahkemesi, adaleti var. Bir şekilde hakkımı alırım ama ticaret bana göre değil. Herkes kendi işini yapmalı. Bir de başında durmadığın iş senin isin değilmiş. Onu anladım."