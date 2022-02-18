Erkan Petekkaya alkolün başına açtıklarını anlattı

Bloomberg HT'de çarşamba akşamları ekrana gelen "Fatih Altaylı ile Bire Bir" bu hafta da renkli konuklarıyla izleyicileri ekran başına topladı. Altaylı, son programında; oyuncu Erkan Petekkaya, şarkıcı Atiye, şef Mustafa Otar, milli cimnastikçiler Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş'u ağırladı.

Samimi açıklamalarda bulunan Erkan Petekkaya, "Elazığ doğumluyum ama aslen Diyarbakırlıyım. Fenerbahçe Lisesi’nde okumuş tek Beşiktaşlıyım. Çok dayak yedim bu yüzden..." dedi.

Geçmişte hataları olduğundan söz eden ünlü oyuncu, "Aslında yok ama benim için, 'Öfke kontrol sorunu var' diyorlar. Ben birine, 'Haydi canım!' desem büyütüyorlar. Aslında kötü bir insan olduğumu düşünmüyorum. İçki içtim biraz, hatalarım ondan oldu tabi." şeklinde konuştu.

Bir dönem sağlık ve arınmak için Hindistan'a gittiğini dile getiren Erkan Petekkaya, "21 gün kaldım. Kolestrol, şeker, yüksek tansiyonum vardı. Hepsini hallettiler. Alkol sorunu için Rusya’ya gittim. Beynimi yaktılar! Bir doktor bana bir iğne yaptı. 'Bu iğneden sonra 24 saat uyuyacaksın ve bir daha hiç içmek istemeyeceksin.' dedi. 'Bunun için geldim, yap' dedim. Gerçekten iğneden sonra 24 saat uyudum ve uyandıktan sonra hiç içki istemedim. 6 ay sürdü. Bahamalar'a tatile gittim. Okyanusun kenarında su içiyordum. Eskiden galonla içerdim, şimdi 3 duble içsem hiçbir şey hatırlamıyorum. İçimden şeytan çıkıyor. Hiç söylemediğim şeyler çıkıyor ağzımdan. Rusya’daki o iğneyle beynimi yaktılar." dedi.

Koronavirüsü ağır geçirdiğini de anlatan Petekkaya, "KOAH var bende. Aşı karşıtıydım, mRNA aşısına karşıydım. Babam, 'Hakkımı helal etmem' dedi, aşılarımı yaptırdım.” açıklamasını yaptı.