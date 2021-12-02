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Medya Erkan Petakkaya hastaneye kaldırıldı
Medya

Erkan Petakkaya hastaneye kaldırıldı

Star TV'de 'Sana Söz' adlı dizide Ömer Komiser karakterini oynayan Erkan Petekkaya'nın böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 22:04:00 -
Erkan Petakkaya hastaneye kaldırıldı

Star TV'de ekranlarında yayınlanan Sana Söz adlı dizide Ömer Komiser'i oynayan Erkan Petakkaya, böbrek rahatsızlığı sebebiyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

Oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreğinde yaşanan sorun nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Star TV'de çekimleri devam eden Sana Söz adlı dizinin başrolü Petekkaya, böbrek ağrısı nedeniyle acil olarak hastaneye yatırıldı.

Hastaneye yatırılan Erkan Petekkaya'nın tedavisine burada devam edildiği öğrenildi.

Dört yıl önce ameliyat olmuştu

Böbrek taşı nedeniyle bir dönem sürekli hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, dört yıl önce ameliyat olmuştu.

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