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Gündem Erkan Özerman'dan bir skandal daha: Ahlaksız fotoğraflarla şantaj!
Gündem

Erkan Özerman'dan bir skandal daha: Ahlaksız fotoğraflarla şantaj!

Geçtiğimiz günlerde yıllardır düzenlediği Best Model yarışmacılarını taciz iddialarıyla gündeme gelen Erkan Özerman hakkında yeni ahlaksız iddialar ortaya çıktı. Erkan Özerman'la uzun yıllar çalışan ve ismini vermek istemeyen bir oyuncu menajeri, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman ile ilgili skandalları gündeme getirdi. Özerman'ın "Best Model benim erkek haremimdir" dediği iddia edilirken "Kıvanç Tatlıtuğ'a çıplak fotoğraflarla şantaj yaptığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 01:39:00 -
Erkan Özerman'dan bir skandal daha: Ahlaksız fotoğraflarla şantaj!

Ahlaksızlık üzerine kurulu bir dünyada yaşayan magazincilerin kirli çamaşırları tek tek ortaya dökülüyor.

Best Model isimli sözde güzellik yarışmasının organizatörü Erkan Özerman'la uzun yıllar çalıştığını iddia eden ve ismini vermek istemeyen bir oyuncu menajeri Özerman'ın başka skandallarını da ortaya döktü.

"Best Model benim erkek haremimdir"

Röportajda, Erkan Özerman'la uzun yıllar çalıştığını ifade eden ismini vermek istemeyen oyuncu menajeri, "Erkan Bey, 'Best Model benim erkek haremimdir' diyen ve bu yarışmayı kendisi için düzenlediğini söyleyen birisidir. Best Model'da jüriden çıkan sonucun bir önemi yoktur. Her zaman Erkan Özerman'ın istediği yarışmacılar derece alır. Jön olanlardan biri ile birlikte olduğuna şahit olan, bir modacı arkadaşımız var" ifadelerini kullandı.

"Kıvanç Tatlıtuğ'a çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı"

Onur Akay'ın "Bu jön sarışın mı esmer mi?" sorusuna ise "Esmer" yanıtını veren menajer, "Çok şeye şahit olduk ve olanlar var. Yine bir başka modacı arkadaşımız Ramaza Roma Paris'te şu olaya şahit olmuştu. Erkan Özerman bir marjinal kulüpte Kıvanç Tatlıtuğ'a makyaj yaptırarak foto çekimleri yaptırmış. Kıvanç bu resimleri moda çekimleri sanıyormuş Oysa Erkan Özerman kasasına şantaj için çekim yaptırmış ve yıllar sonra o fotoğraflarla şantaj da yaptı." dedi.

Pasta krizinde ne oldu?

"Mesela hatırlarsınız bir pasta krizi de yaşanmıştı. Erkan Özerman güya verdiği bir partide Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafı ile gelen pastaya sinirlenmiş ve geri göndermişti. Aslında o pastayı bile kendi yaptırmıştı" iddialarında bulundu. Esmer jönün kim olduğu ise sosyal medyada merak konusu oldu.

Davalar açılmaya başladı

Adını vermek istemeyen menajer, “Erkan Özerman'ın hakkında davalar açılmaya başladı. Burada konuşamayacağımız çok şey ifadelerde yer alacaktır zaten.” diyerek röportajını tamamladı.

Ahlaksız teklifi itiraf etti

Özerman katıldığı TV programında şu itirafta bulunmuştu:

"İstediğime 'Masaj yapın' derim, size ne! Ben teklif ediyorum onlar da reddediyor."

Bu sözlerin ardından Özerman, büyük tepki görmüştü.

 

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