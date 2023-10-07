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Biyografi Erkan Güral kimdir?
Biyografi

Erkan Güral kimdir?

Yeniakit Publisher
2023-10-07 16:36:00 -
Erkan Güral kimdir?

Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Erkan Güral kimdir?

Kütahya – 1970

1970 yılında Kütahya'da doğdu. lisans eğitimini Anadolu üniversitesi İşletme Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi işletme anabilim dalında ve doktora eğitimini Newyork Unıversıty'de Busıness Admınıstratıon alanında tamamladı. 1994 yılında aile şirketlerinde ticari hayatına başladı. NG şirketler grubu yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. çok iyi derecede İngilizce bilen Güral, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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