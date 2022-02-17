Eriyor, eriyor, eriyor... Daha da eriyecek! Dolarcılar kaybedecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından dolarcıları üzecek haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı.

Daha da eriyecek!

TCMB'nin verilerine göre; Türkiye'de gerçek kişilerin döviz mevduatları 556,1 milyon dolar, tüzel kişilerin ise 1 milyar 487,7 milyar dolar azaldı

Paylaşılan rakamlarda; 1 Şubat'ta sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 2 milyar 43,7 milyon dolar düşüşle, 223 milyar 48,8 milyon dolara gerilediği ortaya çıktı. Bir önceki hafta ise döviz mevduat hesapları 225 milyar 92,5 milyon dolardı.