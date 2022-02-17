Eriyor, eriyor, eriyor... Daha da eriyecek! Dolarcılar kaybedecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan para ve banka istatistiklerine göre Türkiye'de gerçek ve tüzel kişilerin döviz mevduatları 2,4 milyar dolar azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından dolarcıları üzecek haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı.
Daha da eriyecek!
TCMB'nin verilerine göre; Türkiye'de gerçek kişilerin döviz mevduatları 556,1 milyon dolar, tüzel kişilerin ise 1 milyar 487,7 milyar dolar azaldı
Paylaşılan rakamlarda; 1 Şubat'ta sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 2 milyar 43,7 milyon dolar düşüşle, 223 milyar 48,8 milyon dolara gerilediği ortaya çıktı. Bir önceki hafta ise döviz mevduat hesapları 225 milyar 92,5 milyon dolardı.