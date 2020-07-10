Eritre'de gözaltına alınan Türk denizcilerden 2'si yurda dönüyor

ANKARA (AA) - SEFA ŞENGÜL - Tekneyle dünya turu yaparken Eritre'de gözaltına alınan 3 denizciden 2'si, Türk bayraklı bir gemiyle yurda dönüyor.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Eritre'de yaklaşık 3 ay alıkonulduktan sonra, Türkiye'nin girişimleriyle serbest bırakılan 3 Türk denizciden Selim Ekmekçioğlu ve İbrahim Iğnak, "İnce Kastamonu" isimli bir gemiyle Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı.

Söz konusu 3 denizciden 2'sinin, Cibuti’de yük boşaltması yapan Türk bayraklı "İnce Kastamonu" isimli gemiyle ülkeye dönmek istemeleri üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının özel izniyle söz konusu gemiye binerek Türkiye'ye doğru yola çıktıkları belirtildi.



Diğer bir denizci Lütfi Erman Atamer'in ise kendi isteği ile katamaranın tamiri için bölgede kaldığı ve Türkiye'ye daha sonra döneceği bildirildi.



- Yurda dönmek isterken Eritre'de alıkonuldular



Altı ay önce İzmirli denizci Selim Ekmekçioğlu, 13 metrelik "Murat Reis" isimli katamaranla bodrumlu denizci İbrahim Iğnak ve Lütfi Erman Atamer ile dünya turuna çıkmıştı.



Üç denizci 22 Şubat'ta Malezya'dan yurda geri dönmek için hareket etti. Cibuti'ye vardıklarında Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Levent Şahinkaya'nın yardımlarıyla yakıt ve yiyecek ihtiyaçlarını gideren denizciler, 30 Mart'ta Süveyş Kanalı üzerinden yurda dönmek için yelken açtı. Mısır'a 10 Nisan'da ulaşan denizciler, bu ülkeye diplomatik nedenlerle giriş yapamadı.

Pandemi nedeniyle bekleyecekleri süreyi Cibuti'de geçirmek isteyen denizciler, teknenin yakıtının azalması ve hava şartları gereği rota üstündeki Eritre'ye gitmek zorunda kaldı.

Denizciler, 25 Nisan'da girdikleri Massawa Limanı'nda 2 Eritre askeri tarafından alıkonuldu ve tekneleri limandan çıkartılarak, küçük adalardan oluşan Kızıldeniz girişindeki alana çekildi.

O tarihten itibaren denizcilere ulaşamayan aileleri, durumu Türk makamlarına bildirdi ve yürütülen koordineli çalışmalar sonucu 3 denizci serbest bırakıldı.