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Kadın - Aile

Erişteli yeşil mercimek çorbası kaç dakikada pişer? Erişteli yoğurtlu yeşil mercimek çorbası tarifi ve malzemeleri

Erişteli ve yoğurtlu yeşil mercimekli çorbası, hafif bir lezzet olduğu için sıklıkla tercih edilen bir çorba. Yoğurtlu yeşil mercimek çorbasının besin değerinin yüksek olması ve çocukların severek yiyebileceği bir çorba olmasından dolayı, annelerin mutlaka denemesi gerekiyor. Peki ama yoğurtlu yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır? Soğuk yeşil mercimek çorbası tarifi ve malzemeleri nelerdir? Yeşil mercimek çorbası ne kadar sürede pişer? Yoğurtlu yeşil mercimek çorbası tarifi ve püf noktaları...

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:46:00 -
Erişteli yeşil mercimek çorbası kaç dakikada pişer? Erişteli yoğurtlu yeşil mercimek çorbası tarifi ve malzemeleri

Yeşil mercimek, oldukça besleyici ve yararlı bir besin. Etin içerdiği birçok vitamini içerdiği için uzmanlar tarafından da sıklıkla tavsiye edilir. Bu çorba sayesinde haşlanan yeşil mercimeklerde zarar görmeden, besin değerlerini kaybetmeden, tek başına yeterli bir çorba olmayı başarıyor. 

Malzemeler

  • 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
  • 2 çay bardağı erişte
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 su bardağı yoğurt
  • nane, tuz, karabibiber
  • 6 su bardağı su

Yapılışı

Öncelikle suyu ve tuzu tencereye alıp kaynatın. Su kaynadıktan sonra içerisine erişteleri ilave edin ve10-15 dakika kadar kaynatın. Bu sürenin fazla uzamamasına dikkat edin.

Haşlandıktan sonra, yeşil mercimekleri ve karabiberi ilave edin.

5 dakika daha kaynatıp, yeşil mercimeklerin piştiğini anladığınızda ocaktan alın.

Ilıdıktan sonra yoğurdu karıştırarak ilave edin.

Ilık bir çorba olduğu için, tereyağı ve naneli terbiyeyi en son ilave edip servis edin.

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