Erişte tarifi, nasıl pişirilir? Kolay erişte tarifi

Kolayca yapabileceğiniz Erişte tarifi.

Malzemeler

2su bardağı

2yemek kaşığıtereyağı

1yemek kaşığısıvı yağ(zeytin veya ayçiçek)

2çay kaşığıtuz

3su bardağıkaynar su

Yapılışı

Yayvan bir tencereyi orta-kısık ateşte ocağa alın ve tereyağı ile sıvı yağı ekleyerek ısıtın. Erişteleri tencereye dökün hafif kahverengi bir renk alıncaya dek karıştırarak kavurun. Erişteler kavrulduktan sonra kaynar suyu üzerine ekleyin ve tuzu da dökerek karıştırın. Kısık ateşe alarak kapağını kapatın ve suyunu çekinceye kadar pişirin. Suyunu çekince altını kapatın ve 10-15 dakika kadar demlenmeye bırakın. Ardından servis edin, afiyet olsun