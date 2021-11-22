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Kadın - Aile Erişte tarifi, nasıl pişirilir? Kolay erişte tarifi
Kadın - Aile

Erişte tarifi, nasıl pişirilir? Kolay erişte tarifi

10 dakikada hazırlayıp yiyebileceğiniz bu pratik erişte tarifimiz.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 16:57:00 - 2021-11-22 17:02:19
Erişte tarifi, nasıl pişirilir? Kolay erişte tarifi

Kolayca yapabileceğiniz Erişte tarifi.

 Malzemeler

  • 2su bardağı
  • 2yemek kaşığıtereyağı
  • 1yemek kaşığısıvı yağ(zeytin veya ayçiçek)
  • 2çay kaşığıtuz
  • 3su bardağıkaynar su

Yapılışı

Yayvan bir tencereyi orta-kısık ateşte ocağa alın ve tereyağı ile sıvı yağı ekleyerek ısıtın. Erişteleri tencereye dökün hafif kahverengi bir renk alıncaya dek karıştırarak kavurun. Erişteler kavrulduktan sonra kaynar suyu üzerine ekleyin ve tuzu da dökerek karıştırın. Kısık ateşe alarak kapağını kapatın ve suyunu çekinceye kadar pişirin. Suyunu çekince altını kapatın ve 10-15 dakika kadar demlenmeye bırakın. Ardından servis edin, afiyet olsun

 

 

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