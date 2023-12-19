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Teknoloji Erişime açıldı! Artık e-Devlet'ten iletebilecek
Teknoloji

Erişime açıldı! Artık e-Devlet'ten iletebilecek

Yeniakit Publisher
2023-12-19 17:04:00 -
Erişime açıldı! Artık e-Devlet'ten iletebilecek

Vatandaşların e-Devlet Kapısı ile ilgili öneri ve düşüncelerini iletebilecekleri 'e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi' erişime açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecindeki önemli yapı taşlarından e-Devlet Kapısı, bu yıl 64 milyon kullanıcı sayısını aştı.

e-Devlet Kapısı 7 bin 500'den fazla hizmet sunarken, kullanıcı memnuniyetini ön planda tutan bir yaklaşımla hizmet geliştirmeye devam ediyor.

Geçen yıl yapılan memnuniyet anketi sonuçlarına göre, kullanıcılar yüzde 95'lik bir memnuniyet seviyesine ulaştı. e-Devlet Kapısı, bu başarısını kullanıcı odaklı yeni hizmetlerle daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Bu kapsamda her yıl düzenlenen e-Devlet Kapısı Memnuniyet anketi, kullanıcılarının görüş ve önerileriyle daha ileriye taşımak amacıyla bu yıl da erişime açıldı.

Anket, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetler hakkında kullanıcı beklentilerini ve görüşleri toplamak için tasarlandı. Anket sonuçları hizmet geliştirmeleri için değerli bir geri bildirim kaynağı olacak.
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"TÜRKİYE KULLANICI ODAKLILIK ALANINDA 3. SIRADA"

Vatandaş odaklı dijital dönüşüm politikalarının uluslararası endekslere de etkin bir şekilde yansıdığı görüldü.

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2023 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu'na göre Türkiye, 35 ülke arasında genel ortalamada 6 sıra yükselerek 10. sıraya yerleşti. Raporda e-Devlet Kapısı'nın en iyi performans gösterdiği başlık ise "Kullanıcı Odaklılık" olurken bu alanda Türkiye 3. sıraya yükseldi. Bu başarı e-Devlet Kapısı'ndaki dijital hizmetlerin kullanıcı odaklı geliştirildiğinin bir göstergesi oldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, vatandaşların geri bildirimleriyle e-Devlet Kapısı'na her geçen gün yeni ve katma değeri yüksek hizmetler eklemeye devam ediyor.

Kullanıcılar, "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden memnuniyet anketini doldurarak, Türkiye'nin dijital yüzü olan e-Devlet Kapısı'nın gelecekte sunacağı hizmetlerin şekillendirilmesine katkı sağlayabilecek.

Sürekli gelişen yapısı ve kullanıcı odaklı hizmet anlayışı ile e-Devlet Kapısı, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynamaya devam edecek.

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