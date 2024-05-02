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Yerel Erinç Sağkan avukatlarına sahip çıksın! Para karşılığı tahliye şebekesine operasyon
Yerel

Erinç Sağkan avukatlarına sahip çıksın! Para karşılığı tahliye şebekesine operasyon

Yeniakit Publisher
2024-05-02 13:04:00 -
Erinç Sağkan avukatlarına sahip çıksın! Para karşılığı tahliye şebekesine operasyon

'Meclis anayasa yapamaz' diyen Erinç Sağkan'ın Avukatlarına Oeprasyon Yapıldı. Diyarbakır'da hakkında soruşturma açılan veya yargılanan kişileri, adliye ile bağlantıları bulunduğunu söyleyerek tahliye veya beraat ettireceklerini söyleyip dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında avukatların da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

'Meclis anayasa yapamaz' diyen Erinç Sağkan'ın Avukatlarına Oeprasyon Yapıldı. Diyarbakır'da hakkında soruşturma açılan veya yargılanan kişileri, adliye ile bağlantıları bulunduğunu söyleyerek tahliye veya beraat ettireceklerini söyleyip dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında avukatların da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır’da tahliye veya beraat vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında soruşturma açılan veya yargılanan kişileri, Diyarbakır Adliyesi ile bağlantıları olduğunu, tahliye ya da beraat ettireceklerini söyleyip para alarak dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüyü kullanma, tehdit ve kasten yaralama suçlarını işleyen, aralarında avukatların da bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 20 cep telefonu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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