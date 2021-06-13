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Spor Eriksen'le ilgili son açıklama! Hem iyi hem kötü haber
Spor

Eriksen'le ilgili son açıklama! Hem iyi hem kötü haber

Spor Kardiyoloji Profesörü Sanjay Sharma, sahada kalbi duran Christian Eriksen için, "İyi haber yaşayacak, kötü haber ise kariyerinin sonuna geliyordu, başka bir profesyonel futbol maçı oynar mı bunu söyleyemem." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 13:22:00 - 2021-06-13 13:25:26
Eriksen'le ilgili son açıklama! Hem iyi hem kötü haber

Ünlü futbolcu Christian Eriksen, EURO 2020 D Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçının 45. dakikasında bir anda fenalaşarak yere yığılmıştı. Kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen 29 yaşındaki oyuncu sağlık ekiplerinin başarılı müdahalesiyle hayata döndürülmüştü. Durumunun stabil olduğu açıklanan ve hastanede olan Eriksen daha sonra takım arkadaşlarını arayarak maça devam etmelerini istemişti.

Danimarkalı yıldız oyuncuyla ilgili kötü haber ise Spor Kardiyoloji Profesörü Sanjay Sharma'dan geldi.

İngiliz ulusal haber ajansı PA'ya konuşan Sharma, "Hiçbir tıp doktoru Eriksen'in tekrar futbol oynamasına izin vermeyecek. Açıkçası orada bir şeyler çok ters gitti. Ama onu hayata geri döndürmeyi başardılar. Soru şu; Ne ve neden oldu? Döndüğü ve uyanık olduğu için çok memnunum. Bir daha futbol oynayıp oynamayacağını bilmiyorum. Orada birkaç dakikalığına da olsa öldü, tıp uzmanı onun tekrar ölmesine izin verir mi? Cevap kesinlikle hayır. İyi haber yaşayacak, kötü haber ise kariyerinin sonuna geliyordu, başka bir profesyonel futbol maçı oynar mı bunu söyleyemem. Ama İngiltere'de oynamazdı. Bu konuda çok katı olurduk." ifadelerini kullandı.

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