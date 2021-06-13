Eriksen sağlık durumu nasıl? Danimarka-Finlandiya maçında kalbi duran Eriksen'in son durumu

EURO 2020 B Grubu maçında ünlü oyuncu Christian Eriksen sahada rahatsızlandı. Oyuncuya sahada kalp masajı yapıldı. 6. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda Finlandiya, Danimarka'yı 1-0 mağlup etti. Turnuvanın ev sahiplerinden Danimarka, başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan B Grubu ilk maçında Finlandiya ile karşılaştı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Finlandiya ile oynanan müsabakada fenalaşarak yerde kalan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in sağlık durumu merak ediliyor.

Eriksen sağlık durumu nasıl?

Danimarkalı orta saha oyuncusu Eriksen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Eriksen ile bu sabah konuşulduğu ifade edilirken, "Durumu stabil ve ileri tetkikler için hastanede kalmaya devam edecek. Milli Takım kadrosu ve ekibi, dün yaşananlardan sonra destek aldı ve bundan sonra da birbirlerinin yanında olmaya devam edecek. Eriksen ve ailesine desteklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" açıklamalarına yer verildi.

Stabil ne demek?

Stabil kelimesi pek çok anlamda kullanıyor. Kelime her alanda kullanılabiliyor. Eğer bir hastanın durumunun stabil olduğu söyleniyor ise, hastanın durumu aynı yani hastanın durumunda bir değişiklik yok anlamında kullanıldığını bilmeniz gerekir. Stabil kelimesi son zamanlar da dilimizde oldukça fazla kullanılan kelimeler arasındaki yerini almış durumdadır.