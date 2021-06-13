EURO 2020’nini ikinci gün maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Maçın 42. dakikasında Danimarkalı Christian Eriksen, bir anda yerde kaldı. Kalp masajının ardından hastaneye kaldırılan futbolcunun sağlık durumu merak edilmeye başlandı. Peki, Eriksen bir daha futbol oynayabilir mi?

Eriksen futbolu bırakacak mı? Eriksen'in neden kalbi durdu?

Milyonlarca kişi Erikson’un sağlık durumunu merak ediyor. Danimarka Milli Takımı doktoru Martin Boesen yaptığı açıklamada, “Christian'ın yere yığıldığı anı göremedim. Bizi hemen sahaya çağırdılar. Çizgi kenarındaydı ve bilincini kaybetmişti. Yanına gittiğimde nefes alıyordu ve nabzını hissediyordum. Sonrasında durum değişti. Herkesin gördüğü gibi kalp masajı yapmak zorunda kaldık. Sağlık ekibi olarak hemen harekete geçerek hızlı müdahalede bulunmamız Christian'ı yeniden hayata döndürdü” ifadelerini kullandı.

Danimarkalı futbolcunun, Tottenham'da oynadığı dönemde kardiyaloğluğunu yapan Prof. Dr. Sanjay Sharma ise “Açıkçası yere yığıldığı esnada birçok şey ters gitti ancak onu geri döndürmeyi başardılar. Burada esas sorulması gereken şey şu: Ne oldu ve neden oldu? Şu an durumu iyiye gittiği ve uyandığı için memnunum ancak bir daha futbol oynayabilir mi? Açıkçası bilmiyorum. Net bir şey söylemeden önce şunu göz ardı etmemek lazım: Eriksen birkaç dakikalığına da olsa öldü ancak uzmanlar onun bir kez daha ölmesine izin verirler mi? Kesinlikle hayır" açıklamalarını yaptı.