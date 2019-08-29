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Erik reçeli nasıl yapılır? Erik reçeli malzemeleri

Meyve ve sebzeler mevsiminde güzeldir. Son günlerde tezgahlar hem lezzetli hem de ucuz mürdüm erikleriyle dolup taşmaya başladı. Hazır mürdüm eriğinin tam zamanı gelmişken; bu leziz meyveden dillere destan reçeller hazırlamayı kim istemez ki! İşte, "Erik reçeli nasıl yapılır ve erik reçeli malzemeleri nelerdir?" sorularının yanıtı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:01
Erik reçeli nasıl yapılır? Erik reçeli malzemeleri

Meyve ve sebzeler mevsiminde güzeldir. Son günlerde tezgahlar hem lezzetli hem de ucuz mürdüm erikleriyle dolup taşmaya başladı. Hazır mürdüm eriğinin tam zamanı gelmişken; bu leziz meyveden dillere destan reçeller hazırlamayı kim istemez ki! İşte, "Erik reçeli nasıl yapılır ve erik reçeli malzemeleri nelerdir?" sorularının yanıtı.

Dillere destan lezzet

Mürdüm eriği hem rengi hem de lezzetiyle gönüllere taht kurar. Bu kıymetli meyveyi derindondurucuda saklayabileceğiniz gibi enfes tadı reçele ya da marmelata da çevirebilirsiniz.

Mürdüm eriğinin faydaları nelerdir?

Mürdüm eriği içerdiği lif sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler.

C vitamini yönünden zengin olan mürdüm eriği bağışıklık sistemini güçlendirir.

Antioksidanlar yönünden zengin olan mürdüm eriği kalp ve damar sağlığı için önemli bir meyvedir.

Yapılan bilimsel çalışmalar ölçülü tüketildiğinde mürdüm eriğinin kan şekerini dengelediğini kanıtlamıştır.

Güçlü kemikler için önemli olan mürdüm eriği osteoporoz riskini bir hayli azaltır.

Bu leziz erik aynı zamanda idrar söktürücüdür.

Mürdüm eriği mutluluk hormonlarını artmasına yardımcı olur.

Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde mürdüm eriği anemi problemi olanlar için önemli bir kaynaktır.

Halk arasında kara erik olarak da bilinen mürdüm eriği karaciğer ve böbrek sağlığı için de son derece faydalıdır.

Bilimsel çalışmalar mürdüm eriğinin anti-kanser ürünü olduğunu ortaya koymuştur.

Dengeli tüketildiğinde mürdüm eriği kötü kolesterolü düşürür.

İçerdiği antioksidan ve C vitamini nedeniyle mürdüm eriği cildinizin yıllara meydan okumasına yardımcı olur.

Erik reçeli nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1 kilo mürdüm eriği
  • 1 kilo toz şeker
  • Yarım limonun suyu

Lezzetli bir erik reçeli yapabilmek için öncelikle mürdüm eriklerini yıkayın.

Yıkadığınız erikleri ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini ayırın.

Sonrasında bir tencereye bir kat erik bir kat şeker olacak şekilde tüm malzemeli yerleştirin.

Tencerenin kapağını örtün ve meyvenin suyunu salması için 5-6 saat bekleyin.

Suyunu iyice salan meyveyi ocağa alın.

Reçel kıvam alıncaya kadar ara ara karıştırılarak kısık ateşte pişirilir.

Reçel kıvamını aldığında tencereye limon suyu ilave edin.

5 dakika sonra ocağın altı kapatın.

Reçel ılındığında kavanozlara paylaştırın ve kapakları sıkıca kapatın.

Şimdiden kolay gelsin.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:01
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