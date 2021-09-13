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Kadın - Aile Erik kompostosu tarifi
Kadın - Aile

Erik kompostosu tarifi

İçinizi ferahlatacak erik kompostosuyla sofralarınıza lezzet katabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 22:08:00 -
Erik kompostosu tarifi

İçinizi ferahlatacak erik kompostosuyla sofralarınıza lezzet katabilirsiniz.

Malzemeler

  • 1,5litresu
  • 8yemek kaşığışeker
  • 1kilogramkırmızı erik
  • 4adetkaranfil
  • 1adetçubuk tarçın

Nasıl Yapılır?

Erikleri yıkayın. Ortadan ikiye ayırın. Çekirdekli veya çekirdeklerini çıkartarak derin bir tencereye alın. Üzerine su ekleyin ve pişirmeye başlayın. Kaynayıp, erikler yumuşamaya başlayınca şekeri ilave edin. Bir süre daha kaynattıktan sonra ocaktan alın ve soğuması için bir kenarda bekletin. Soğuduktan sonra bir kasenin içerisine aktarın. İçerisine karanfil ve tarçını ekleyip, dolapta bekletin. Afiyet olsun.

 

 

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