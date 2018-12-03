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Erik ağacı, Aralık ayında meyve verdi

Muğla'nın Seydikemer Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Adem Sağır'a ait oto yıkama dükkanının bahçesinde bulunan erik ağacı, Aralık ayında meyve verdi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 19:11
Erik ağacı, Aralık ayında meyve verdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde oto yıkama dükkanının bahçesindeki erik ağacının, kış mevsiminde meyve vermesi, işyerini sahibini de müşterilerini de şaşırttı.

Seydikemer Cumhuriyet Mahallesi'ndeAdem Sağır'a ait oto yıkama dükkanının bahçesindeki erik ağacı aralık ayında meyve verdi. İlk önce ağacının çiçek açmasıyla şaşıran Sağır, "Bu çiçeklerin döküleceğini düşünüyordum. Ancak, ağacın bir de meyve vermesiyle şakınlığım daha da arttı. Dükkanına gelen müşteriler, cep telefonları ile ağacı görüntülerken daha önce bu mevsimde meyve veren erik ağacı görmediklerini söylüyorlar" dedi.

Havaların bu yıl çok iyi gittiğine dikkati çeken Sağır, "Soğuklar geç geldi. Erik ağacının da güneşli havalara aldanıp, çiçek açıp, meyve verdiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 19:11
  1. Muğla
  2. Seydikemer
  3. Erik ağacı
  4. Aralık ayında meyve verdi

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