Eriğin tanesi dalında 10 lira

Mersin’in Mut ilçesinde örtü altına alınan erik bahçesinde ilk hasat yapıldı. Eriğin 80-90 gramlık paketi 80 TL’den satılıyor.

Mut ilçesinde açık alanda Nisan ayının ortasında hasat edilen eriğin örtülü alandaki hasadı sipariş üzerine yapılarak gramla satılmaya başladı. Termoblok ısıtma sistemiyle 11 Ocak’ta çiçek açan eriğin ilk hasadı yapıldı. Siparişle hazırlanan ve içerisinde 8 adet eriğin bulunduğu 80-90 gramlık paketler, 80 TL’den İstanbul ve Antalya’ya gönderiliyor.

Makine Mühendisi Samet Toprakçı, 840 metrekarelik serasında 39 erik ağacı olduğunu belirterek, "Bu ağaçlardan bu yıl 500 ila 750 kilo erik almayı hedefliyorum. Bu serada termoblok ısıtma dediğimiz bir ısıtma sistemi kullandım. Altı kanaldan seranın içerisine sıcak hava sağladım. Böyle bir sistemde iyi bir verim aldık. Şu an piyasaya sürdüğümüz eriklerde bir pakette 8 adet erik var. Paket yaklaşık 80–90 gram geliyor. Paket başı eriği 80 liradan pazarlıyorum" dedi.

Mut İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ise, ilçede 13 bin dekar arazide erik üretimi yapıldığını belirterek, "Erik üretimimiz genelde Göksu Irmağı boyundaki mahallelerimizden Göksu Kıravga, Suçatı, Evren, Aşağıköselerli, Yukarıköselerli gibi mahallelerimizde yapılmakta. Göksu Kıravga Mahallemizde genç girişimci Samet Toprakcı’nın kurmuş olduğu seradayız. Yeni denedikleri termoblok ısıtma sistemle 11 Ocak’ta çiçeklenmeyi ve 28 Şubat ayında ise ilk verim hasadı yapıldı. Dolaysıyla ilçemizde teşvik edilmesiyle seracılığımızı arttıracağız. Burada yeni kurulacak olan seralarla daha erken dönemde daha gelir getirici bir şekilde turfanda örtü altı eriği yetiştireceğiz" diye konuştu.