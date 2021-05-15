  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AK Parti’den iklim vurgusu!
Faruk Çelik'ten terör devletine müthiş benzetme
Kilis'te vahşet! Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklama!
Spor Eric Cantona'dan Filistin çağrısı
Spor

Eric Cantona'dan Filistin çağrısı

Manchester United'in efsanevi futbolcusu Eric Cantona'dan Filistin'e destek mesajı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 16:27:00 -
Eric Cantona'dan Filistin çağrısı

Dünyaca ünlü eski Fransız futbolcu Eric Cantona, İsrail’in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere yönelik başlatılan yardım kampanyasına destek verdi.

Cantona, bir sivil toplum kuruluşu tarafından kampanya için satışa çıkarılan "Filistin için umut" (Hoping for Palestine) yazılı tişörtle çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Fransız futbol adamı, eşi Rachida Brakni’nin de yer aldığı kareye, "Hoping Foundation, Filistin Tıbbi Yardım Derneğinin Gazze’deki acil müdahalesi için yardım topluyor." notunu düştü.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs’tan bu yana 39’u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybederken, 950 kişi ise yaralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’den rezil çağrı! 'Ordunu çek'
Dünya

ABD’den rezil çağrı! 'Ordunu çek'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Azerbaycan’dan derhal tüm ordu birliklerini Ermenistan..
ABD’li Senatör çağrı yaptı: Rotamızı değiştirelim
Dünya

ABD’li Senatör çağrı yaptı: Rotamızı değiştirelim

İsrail'in baskıcı politikalarına karşı ABD'nin rotasını değiştirmesi çağrısı yapan ABD Kongresinde Vermont Senatörü Demokrat Bernie Sanders,..
Dikkat çeken açıklama: Türkiye en büyük ortaklarımızdan biri
Aktüel

Dikkat çeken açıklama: Türkiye en büyük ortaklarımızdan biri

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Küresel salgın nedeniyle son yıllarda iki ülke arasındaki ticaretin olumsuz dinamiklerine rağmen T..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay