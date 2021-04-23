Ergun Kuyucu TRT'nin Gönül Dağı dizisine katıldı

TRT 1'de cumartesi günleri ekranlara gelen ve başrollerini Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ege Aydan ve Ecem Özkaya'nın paylaştığı Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu ve senaryosunu Ali Asaf Elmas ile Mustafa Becit 'in yazdığı dizinin kadrosuna Ergun Kuyucu da dahil oldu.



Ergun Kuyucu, Gönül Dağı’nda Dilek’in babası, Gülsüm öğretmenin (Ulviye Karaca) kocası Ali’yi oynayacak. Daha önceki bölümlerde öldü zannedilen ve yaşadığına dair ipuçları bulunan Dilek’in (Gülsim Ali İlhan) babası, Ali (Ergun Kuyucu) 25. bölümde ortaya çıkıyor. Ali’nin gizemli öyküsü gözler önüne serilecek.