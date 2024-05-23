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Spor Ergin Atamandan dayak açıklaması: Alman polisi beni dövdü
Spor

Ergin Atamandan dayak açıklaması: Alman polisi beni dövdü

Yeniakit Publisher
2024-05-23 09:17:00 - 2024-05-23 09:19:56
Ergin Atamandan dayak açıklaması: Alman polisi beni dövdü

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Almanya'da polis tarafından dövüldüğünü açıklarken, konuyla ilgili elçilik ve dışişleri bakanlığı ile iletişime geçtiklerini belirtti.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu için Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman, polis tarafından tartaklandığını belirtti.

"POLİS BENİ TARTAKLADI"

Ergin Ataman, yaptığı açıklamada, "Konaklayacağımız otele girerken ilk önce Fenerbahçe taraftarının saldırısına uğradım. Daha sonra ailemle asansöre binerken bizi koruması gereken polisin beni itmesi sonucunda yere düştüm. Beni tartakladı. Bu olayın görüntüleri ve şahitleri var. Cumhurbaşkanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza ve Berlin Büyükelçiliğimize haber verdik. Sağ olsun ilgileniyorlar. Şu an lobide bekliyoruz. Odaya çıkmamıza izin vermiyorlar." ifadelerini kullandı.

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