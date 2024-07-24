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Siyaset Ergenekon’dan yola çıkacaktı, İP’i koparıp kaçtı: Nimet Özdemir istifa etti
Siyaset

Ergenekon’dan yola çıkacaktı, İP’i koparıp kaçtı: Nimet Özdemir istifa etti

Yeniakit Publisher
2024-07-24 18:03:00 -

Öğle saatlerinde başıboş köpeklerle ilgili yasaya karşı sokak çağrısı yapıp, “Ergenekon" ile mukayese eden İYİ Partili vekil Nimet Özdemir partisinden istifa etti.

Öğle saatlerinde sosyal medya hesabından "Ergenekon’dan bir kere daha yola çıkalım" başlıklı bir video yayınlayan Nimet Özdemir, partisinden istifa etti.

Türkiye'yi köpek terörünü savunarak yurt dışına şikayet eden 'köpekperest' İstanbul milletvekili Nimet Özdemir, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından istifa haberini duyuran Özdemir, "Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti’den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım" dedi. Ardından ise sosyal medya hesabını kapattı.

Hesabından yaptığı paylaşım ise şu şekildeydi:

"Kamuoyuna;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti’den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım.

Bir Vekil olarak, sadece beni seçenlerin, seçim bölgemdeki vatandaşlarımızın değil, bütün Türkiye’nin Vekili olduğumun bilincindeyim.

Seçim kampanyamı; Yetiştirme Yurtlarından çıkan kız çocuklarımız, hem anne hem baba olmak zorunda olan kadınlarımız, engellilerimiz ve sahipsiz hayvanlarımıza çare olacak mücadele için girdiğimi, bu vesileyle de Vekilliği kazandığımı biliyorum.

Sözünü verdiğim dört başlık başta olmak üzere, vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlara çare olmak adına çalışmalarıma devam edeceğimden emin olun.

Benim için önemli olan; değerlerimden, inançlarımdan vazgeçmeden bunları savunmak. Bundan sonraki Vekillik hayatımda bu ilkeler doğrultusunda tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana oy verenleri utandırmayacağım.

Saygılarımla."

Türkiye'yi yurtdışına şikayet etti

Milletvekili yemini etmesine rağmen halkın aleyhine çalışma yapan ve AK Parti'nin başıboş sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifine karşı direnen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, bu kez Türkiye'yi yabancı ülkelere şikayet etti.

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