Ergenekon davasının avukatı, darbe imalı bildiri yayınlayan amiral eskileri için ağlamaya başladı!

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Ergenekon davası sanıklarının avukatlığını yapan Hüseyin Ersöz, darbe imalı bildiriye imza atarken yaşına aldırış etmeyen amiral eskileriyle ilgili ajitasyon yaptı.

Darbe imalı bildiriye soruşturma

104 amiral eskisi, geçtiğimiz ay bir gece yarısı ‘Yüce Türk Milletine’ şeklinde ‘darbe hitabıyla’ başlayan ve hükümeti hedef alan bir bildiriye imza attı. "Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." ifadesi ile hükümete 'gözdağı' vermek isteyen emekli amirallerin bildirisi, vesayet özlemi içerisinde olanların uyumadığını da yeniden gösterdi.

İçeriği ve yayınlanma saati itibariyle ‘darbe iması’ olarak değerlendirilen bildiriye imza atanlarla ilgili derhal soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda bazı emekli amirallerin ifadelerinin alınmasının ardından tüm şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bildiride imzası olan diğer 84 şüpheli de, "devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan ifadeye çağrıldı.

Ergenekon davası avukatı ağladı

Yaşına aldırış etmeden hükümete yönelik tehditvari söylemlerde bulunan amirallerle ilgili Ergenekon davası sanıklarının ve Odatv’nin avukatlığını yapan Hüseyin Ersöz, mağdur edebiyatı yaptı.

Darbe özlemi içerisinde olan amiral eskilerinin yaşını ön plana çıkararak mağdur göstermeye çalışan Ersöz, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ersöz darbe imalı bildiriye imza atan amirallerin ifadelerinin alındığını söyleyerek, “Emekli Amirallerin “Kamuoyu Duyurusuna” ilişkin soruşturmada ifade alma işlemlerine yeniden başlandı. Bugün emniyette 8 kişinin ifadesi alındı. Sonraki günlerde de ifade alma işlemlerine devam edilecek. İfadesi alınan kişiler arasında 85 yaşında bir emekli amiral de var.” dedi.

Darbe bildirisine imza atarken yaşını düşünmeyen amiral eskilerinin durumunu dramatize etmeye çalışan avukat Ersöz, “İfade alma işlemlerinin Ankara’da yapılmasını anlamak ise çok güç. En genci 60 yaşında olan, birçok sağlık sorunu ile boğuşan bu kişilerin, pandemide yaşadıkları illerde ifadelerinin alınmasını sağlamak zor olmamalı. Hele ki sadece bir “basın açıklamasıyla” suçlanırlarken!” ifadelerini kullandı.

Bildiri için 'darbe paranoyası' dedi

Bir gece yarısı, ‘Yüce Türk Milletine’ şeklinde başlayan darbe imalı bildiriyi ‘paranoya’ olarak değerlendiren Ersöz, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bir kez daha ifade edeyim ki, tamamen mesleki duyarlılık ve devletin menfaatlerini gözeten bir hassasiyetle kaleme alınan bir barışçıl metinden “darbe paranoyası” üretmek ve “suç için anlaşma” olarak nitelendirmek hukuk devleti ciddiyeti ile bağdaşmıyor."