Ergene’de sineklere karşı mücadele sürüyor

Ergene Belediyesi haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yapıyor.

Toplum sağlığını tehdit altına alan korona virüsün yayılma riskine karşı dezenfekte çalışmalarına aralıksız ve yoğun bir şekilde devam eden Ergene Belediyesi ekipleri, diğer taraftan da vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla larva, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarında bulunuyor.

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hava sıcaklıklarının artması ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte karasinek, sivrisinek ve çeşitli haşerelerin üreme alanlarındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşiltepe, Cumhuriyet, Yulaflı, Marmaracık ve Sağlık Mahallesi, Velimeşe, Karamehmet, Bakırça, Ulaş, Kırkgöz ve Esenler mahallelerinde ilaçlama yapıldı. İki ekip halinde yapılan çalışmalarda ilçede diğer mahallelerde de benzer çalışmalar yapılacağı kaydedildi.

Ergene halkının sineksiz bir yaz geçirmesi için zaman gözetilmeksizin 24 saat kesintisiz ilaçlama yaptıklarını ve ilaçlama ekibinin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Aşırı sıcaklara bağlı olarak artan sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı ilçemizin tüm mahallelerinde ilaçlama yapıyoruz. Önceliğimiz haşerelerin üreme kaynağı olan yerler. Yaz ayları boyunca sürecek olan çalışmalarımızla vatandaşlarımızın haşerelerden, sineklerden ve sinek vasıtasıyla bulaşan hastalıklardan uzak, rahat bir yaz geçirmelerini amaçlıyoruz” dedi.

Haşere ve sineklerin üremesinde en önemli etkenlerin çöp ve evsel atıklar olduğunu belirten Başkan Yüksel, vatandaşlara çöplerini ağzı kapalı poşetlerde hijyen şartlarına uygun bir şekilde çöp konteynerlerinin içine atmaları gerektiği uyarısında bulundu.