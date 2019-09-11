Ergene’de aşure ikramı

Muharrem ayı dolayısıyla Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kurulan semt pazarında pazarcı esnafına ve pazarda alışveriş yapan vatandaşlara Ergene Belediyesi tarafından aşure ikramında bulunuldu.

Ergene Belediyesi, muharrem ayı münasebetiyle vatandaşları unutmadı ve bu yıl da geleneği bozmadan ilçe genelinde aşure dağıtım programının startını verdi. Ulaş Mahallesi’nde kurulan semt pazarında pazarcı esnafına ve pazarda alışveriş yapan vatandaşlara aşure ikramında bulunan Ergene Belediye Başkan Vekili Çetin Bulum vatandaşların muharrem ayını kutladı. Ergene Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonu ile muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtımından oldukça memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, Ergene Belediyesine teşekkürlerini iletti. Ulaş Mahallesi’ndeki semt pazarında gerçekleşen aşure ikramında Ergene Belediye Başkan Vekili Çetin Bulum’un yanı sıra Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Cebeci, Yüksel Baydarlı ve Ergene Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mustafa Ulusoy da yer aldı.