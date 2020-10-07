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Aktüel Ergene Belediye Başkanı Yüksel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Ergene Belediye Başkanı Yüksel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 23:35:30 -
Ergene Belediye Başkanı Yüksel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımızın bugün yaptırmış olduğu Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi altında olan Başkanımızın durumu gayet iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten herkese Ergene Belediyesi olarak teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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