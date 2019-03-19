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Ergenç: "Obezite ameliyatı herkese yapılamaz"

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op.

19 Mart 2019 Salı 11:03
Ergenç: "Obezite ameliyatı herkese yapılamaz"

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, fazla kilolarından kurtulmak üzere obezite cerrahisine başvuran her hastanın ameliyat için uygun olmadığını açıkladı. Op. Dr. Ergenç, “Son dönemde pek çok merkezde uygulanan obezite cerrahisi yalnızca seçilmiş hastalarda uygulanmalı” dedi.


Obezite ameliyatlarının her hasta için uygun olmadığını vurgulayan Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, hastaların operasyon öncesi kapsamlı sağlık taramasından geçirilmesi gerektiğini iletti. Op. Dr. Ergenç, “Obezite cerrahisi hafife alınmamalıdır. Ameliyat öncesi hastalarımız multi-disipliner olan dahiliye, psikiyatri, göğüs hastalıkları, kardiyoloji gibi bölümlerden detaylı olarak incelemeden geçmelidir” diye konuştu.


Ameliyat öncesi farklı branşlardan detaylı muayeneden geçmenin obezite operasyonu sonrasında da hastanın sağlığına kavuşmasında etkili olduğunu ifade eden Op. Dr. Ergenç, “Tıkanırcasına yeme bozukluğu olan psikolojik hastalığı bulunan hastalar, ameliyat sonrası hem yeterli kilo veremez hem de farklı psikolojik problemlere sahip olabilir. Bu yüzden ameliyat öncesi yapılan taramalar, ameliyatın sonrasında daha sağlıklı olmak için son derece önemlidir” dedi.



Obezite cerrahisi kimlere uygulanmalı?


Obezite cerrahisinin seçilmiş kişilere uygulanmasını belirten Op. Dr. Ergenç, ameliyat için kişinin vücut kitle endeksinin belirleyici olduğunu iletti. Op. Dr. Ergenç, şöyle devam etti:


"Ağırlığın boyun karesine bölünmesiyle hesaplanan vücut kitle endeksi sonucu, kişinin obezite cerrahisine uygunluğunu belirler. Vücut kitle endeksi 30’un üstünde çıkması sonucu kişinin obez sınıfında olduğu anlaşılır. Vücut kitle endeksi 30 ve üzerinde kişilere diyabet, hipertansiyon gibi rahatsızlıkları olması durumunda ilk olarak diyet ile spor öneriyoruz. Hastalıkların tedavisi gerçekleşmediği durumlarda ameliyata başvuruluyor. Aynı zamanda vücut kitle endeksi 35’in üzerinde olan hastalarımızın kilo vermesinde diyet ve spor fayda sağlamıyorsa ameliyat önerilebilir."



En sık sorulan sorular


Op. Dr. Ergenç, obezite cerrahisinin tehlikesinin olup olmadığını sorusunu hastalarının en çok merak ettiği konulardan olduğunu belirtti. Op. Dr. Ergenç, “Obezite ameliyatlarının uygun donanıma sahip hastane ortamında yapılması, ameliyatı gerçekleştiren cerrahın uzmanlığı ve deneyimi obezite operasyonlarının risklerini düşürür. Bu şartlar sağlanır ve hastanın takibi sürekli yapılırsa bilinenin aksine obezite cerrahisinin daha az riski olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:03
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