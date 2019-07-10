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Erenler’de tarla yollarında hummalı çalışma

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Erenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal kesimdeki 23 mahallede yürütülen tarla yollarında bakım, iyileştirme ve dolgu serimleri çalışmalarını yerince inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:37
Erenler’de tarla yollarında hummalı çalışma

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Erenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal kesimdeki 23 mahallede yürütülen tarla yollarında bakım, iyileştirme ve dolgu serimleri çalışmalarını yerince inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Büyükesence, Küçükesence ve Hasanbey mahallelerinde devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Kılıç, “Halkımızın sorunları ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza azim ve gayretle devam edeceğiz. Bir ekibimiz Büyükesence, Küçükesence ve Hasanbey mahallelerinde çalışmalarını sürdürürken diğer bir ekibimiz de Ekinli ve Değirmendere Mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor” dedi.



Çalışmalar sürüyor


Çalışmalar hakkında konuşan Başkan Fevzi Kılıç, “Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız bize tarla yollarına ulaşım konusunda sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdi. Ekiplerimiz gerekli hazırlıkları yaparak zaman kaybetmeden çalışmalara başladı. Amacımız en kısa sürede tarla yollarındaki çalışmaları tamamlayarak tarlasına, bahçesine gitmek isteyen vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak” ifadelerini kullandı.



Muhtarlardan teşekkür


Bölge muhtarları ise devam eden çalışmalardan dolayı Başkan Kılıç’a teşekkür ederek, “Seçim sürecinde Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç’ın mahallelere yaptığı ziyarette vatandaşlarımız bu sıkıntıyı kendisine iletmişti. Fevzi Başkanımız da göreve geldiği takdirde bu konuya öncelik vereceğini söylemişti ve böyle de oldu. Fevzi Başkanımıza mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyor çalışmalarında kolay diliyoruz” diye konuştular.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:37
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