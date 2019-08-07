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Erenler bayrama hazırlanıyor

Erenler’de Kurban Bayramı öncesinde ilçe Kurban Hizmetleri Komisyonu, toplu kurban kesimi yapılacak yerlerin denetlemelerini sürdürüyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:41
Erenler bayrama hazırlanıyor

Erenler’de Kurban Bayramı öncesinde ilçe Kurban Hizmetleri Komisyonu, toplu kurban kesimi yapılacak yerlerin denetlemelerini sürdürüyor.


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Erenler Belediyesinde hazırlıklar devam ediyor. İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan Erenler Kurban Hizmetleri Komisyonu ile kurban kesim yerleri için yapılan başvurular değerlendirilerek yerinde incelemelerde bulunuluyor.Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetim Ekipleri, İlçe Müftülüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Ekipleri ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli kişilerden oluşan komisyon, incelemeler sonucunda bu yerlerin kesim yeri olup olamayacağı, kesim yeri izni için gerekli şartları taşıyıp taşımadığı konusunda denetlemelerini sürdürüyor.



Başkan Klıç bilgi aldı


Başkan Yardımcıları Rahmin Şengül, Serkan Cerrahoğlu, Zabıta Müdürü İsmail İşçi, Fen İşleri Müdür Vekili Metin Türkoğlu ve Veteriner Hekimi Gürkan Yılmaz ile bir araya gelerek hazırlıklar hakkında bilgi alan Başkan Fevzi Kılıç ise Kurban Bayramını vatandaşlar huzur içerisinde geçirebilmeleri için tam kadro sahada olacaklarını ifade etti. Kurban Bayramı süresince de sahada denetimlerini sürdürecek olan Zabıta Ekipleri, komisyon tarafından toplu kesim izni verilen yerlerin şartlara uygun hareket edip etmediğini tekrardan kontrol edeceği ifade edilirken, 2019 yılı Kurban Hizmetleri uygulamasına dair tebliğ hükümlerini yerine getirmeyenler hakkında da yasal işlem uygulayacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:41
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