Eren Kış-6 Operasyonu'nda teröristlerce kullanılan 164 sığınak ve mağara imha edildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent kırsalındaki teröristleri yakalamak, muhtemel sığınak ile barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla 19 Kasım'da 74 tim ve 1062 personelin katılımıyla "Eren Kış-6 Operasyonu"nun başlatıldığı belirtildi.

Güvenlik güçlerince terör örgütlerine yönelik 23 operasyonel faaliyetin gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "İcra edilen operasyonlarda bir bölücü terör örgütü mensubu sağ yakalanmış, devam eden operasyonda 8 bölücü terör örgütü mensubu ölü ele geçirilmiştir. Operasyonlarda 2'si turuncu ve 3'ü gri kategoride olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, teröristlerce kullanılan 143 sığınak ve 21 mağaranın imha edildiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Sığınak ve mağaralarda yapılan aramalarda M-16 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 10 kalaşnikof piyade tüfeği, biksi makineli tüfeği, tabanca, av tüfeği, 12 el bombası, 2 roketatar mühimmatı, 906 kalaşnikof fişeği, 144 biksi fişeği, 150 M-16 fişeği, 33 kalaşnikof şarjörü, 6 kanas şarjörü, 2 HK-33 şarjörü, 2 G-3 şarjörü, 7 el telsizi, büyük telsiz, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 15 kilogram amonyum nitrat, 2 el dürbünü, 33 büyük tüp, 32 küçük tüp, 62 pil bloku, 360 büyük pil, 1500 metre elektrik kablosu, 6 el feneri, 11 uyku tulumu, 58 çift spor ayakkabı, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."