Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Batman'da Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür operasyonunun başlatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonlarının, halkın desteğiyle, inançlı ve kararlı şekilde, başarıyla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Batman'da, "Eren Kış-14 (Gömük) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür" operasyonunun başlatıldığı kaydedildi.
Operasyonda, Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 44 operasyonel timdeki, 620 personelin görev yaptığı ifade edildi.