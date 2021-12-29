  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür Operasyonu başlatıldı
Gündem

Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Batman'da Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 10:35:00 -
Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür Operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonlarının, halkın desteğiyle, inançlı ve kararlı şekilde, başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Batman'da, "Eren Kış-14 (Gömük) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür" operasyonunun başlatıldığı kaydedildi.

Operasyonda, Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 44 operasyonel timdeki, 620 personelin görev yaptığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay