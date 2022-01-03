Eren Erdem'in sözleri İmamoğlu trollerini çıldırttı! Linç ettiler

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, Twitter'dan yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun devleti bildiğini ve normalleştireceğini öne süren Erdem, "Kemal Kılıçdaroğlu herkes için mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

Erdem daha sonra, beklediği etkileşimi almaması üzerine, "Hayırdır? Bu tweetleri beğenmediniz mi? Tüm CHP örgütleri bunu paylaşmalı" mesajını paylaştı.

Erdem'in paylaşımlarına Ekrem İmamoğlu'nun troll ekibinden tepki gecikmedi. Paylaşımı yorum yağmuruna tutan bazı kullanıcılar, Eren Erdem'i "saçmalamakla" suçladı. Bazı kişiler de Erdem ve desteklediği Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası peşinde olduğunu ifade etti.

Bir kullanıcı ise, "Sokaktaki çocuğa sor o bile Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında kazanamayacağını bilir. Kendinize gelin artık" sözleriyle tepki gösterdi.

Eren Erdem, Haziran 2018'te yaptığı paylaşımda, 2920 gündür Genel Başkan olan Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybettiğini hatırlatarak, "Yapması en erdemli davranış 'istifa' olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.