Eren Erdem'in avukatına hapis cezası!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan CHP eski Milletvekili Eren Erdem'in avukatı Efkan Bolaç hakkında geçtiğimiz aylarda 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında açılan davada karar çıktı.

FETÖ'nün yayın organı olarak faaliyet gösteren Bugün TV'de Pelin Batu'nun sunduğu programa katılan Efkan Bolaç, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C'li iki terörist tarafından şehit edilmesi olayıyla ilgili skandal ifadeler kullanmıştı.

Basın yoluyla işledi

Bolaç'ın 'Terör Örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Efkan Bolaç'ın DHKP-C terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yaptığı kaydedildi. Ayrıca kararda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre söz konusu paylaşımların ifade özgürlüğün kapsamında değerlendirilemeyeceği, Bolaç'ın (basın yoluyla) terör örgütü propagandası yapmak suçu işlediği belirtildi.



İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hâkim karşısına çıkarılan Efkan Bolaç'ın söz konusu programda sarf ettiği skandal sözleri arasında, "Dünyada ilk defa adalet yerine gelsin diye bir savcı rehin alındı" ifadelerini kullandığı ve DHKP-C terör örgütünün şiddet içeren eylemlerini meşru hale getirmeye yönelik eylemde bulunduğu belirtildi.

''Başka otoriteler devreye giriyor''

Mahkemede savunması alınan Bolaç şunları söyledi: "Ben Berkin Elvan'ın ailesinin avukatıyım. Katili fotoğrafta belliydi. Savcıdan ben almıştım. Ancak buna rağmen işlem yapılmıyordu. Ben programda kimse ölmesin, savcının rehin alınması da doğru değil, adalet için böyle bir yere getirilmesi de doğru değil dedim. Ancak adalet mekanizması doğru çalışmayınca insanlar başka otoritelerin devreye giriyor. Berkin Elvan'ın katili getirilip yargılansaydı böyle bir şey olmayacaktı. Ben bunu eleştirdim ve kimse ölmesin dedim."

Karar açıklandı

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda karar açıklandı. Kararda, 3 Nisan 2015 tarihinde katıldığı programda Şehit Savcı Kiraz'ın terör örgütü DHKP-C'li teröristlerce rehin alınarak şehit edilmesi ile ilgili soru cevap şeklinde geçen diyalog sırasında Efkan Bolaç'ın 'Dünyada ilk defa adalet yerine getirilsin diye bir savcı rehin alındı' şeklinde beyanlarda bulunduğu belirtildi. Bolaç'ın DHKP-C teröristlerin Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı rehin alıp şehit etmesi eylemlerini adalet arayışı olarak meşru gösterecek çalıştığı kaydedildi. Bolaç'ın açıkça DHKP-C'li teröristlerin eylemlerinin adalet için yapıldığını söyleyerek meşru göstermeye çalıştığının anlaşıldığı ifade edildi.

3 yıl hapis cezası

Hükmü açıklayan mahkeme heyeti, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl ceza verdiği Efkan Bolaç'ın cezasını suçun basın yoluyla işlendiği gerekçesiyle arttırarak 3 yıla çıkardı.