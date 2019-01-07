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Eren Erdem'e bir şok daha

FETÖ’nün MİT kumpasında etkin rol oynayan CHP eski Milletvekili Eren Erdem’e Bakan Berat Albayrak'ın şikayeti üzerine açılan dava sonuçlandı. Erdem'in 18 bin TL tazminat cezası ödemesine karar verildi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 08:32
Eren Erdem'e bir şok daha

Eren Erdem hakkında, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dönem genel yayın yönetmenliğini yaptığı Karşı Gazetesi'nde işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle dava açılmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen ve 22 yıla kadar hapsi istenen Eren Erdem'e bir şok daha geldi.

18 bin TL tazminat cezası ödeyecek

CHP'nin tutuklu Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem'e Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şikayeti üzerine açılan dava sonuçlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Bakan Albayrak'a hakaret Erdem'in 18 bin TL tazminat cezası ödemesine hükmetti.

Cezayı Eren Erdem yedi ses fetö savunucusu yarkadaş'tan geldi!

CHP’li Barış Yarkadaş yine şaşırtmadı. Her zaman Türkiye düşmanlarının yanında yer alan Yarkadaş, terör destekçisi Erdem'e verilen cezayı kınadı. Yarkadaş sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Erdem'in hakaretlerinin fikir özgürlüğü olduğunu savundu.

 

Kaynak: Sabah

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 08:32
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